Obratite pažnju na unos tečnosti: Evo koliko vode je potrebno za mršavljenje i bolji metabolizam

18.05.2026 22:37

Muškarcima se u prosjeku preporučuje oko 3,7 litara tečnosti dnevno, dok je ženama potrebno približno 2,8 litara. Ipak, ta količina može biti veća ako je cilj gubitak kilograma, posebno zbog dodatnog gubitka tečnosti tokom fizičke aktivnosti.

Potrebe za vodom zavise i od više faktora, uključujući nivo aktivnosti, klimu u kojoj osoba živi, zdravstveno stanje i način ishrane.

Uloga vode u procesu mršavljenja

Voda može doprinijeti mršavljenju tako što ubrzava metabolizam i pomaže u kontroli apetita, ali i tako što smanjuje unos kalorija kada se koristi umjesto zaslađenih pića.

Uticaj na metabolizam

Adekvatan unos vode pomaže organizmu da efikasnije troši energiju, što može dovesti do većeg sagorijevanja kalorija i lakšeg gubitka težine.

Smanjenje kalorijskog unosa

Zamjena gaziranih pića, sokova ili drugih kaloričnih napitaka vodom može značajno smanjiti dnevni unos kalorija.

Kontrola apetita

Ispijanje vode prije obroka može povećati osjećaj sitosti, što pomaže da se smanji količina hrane i spriječi prejedanje.

Dodatni izvori vode

Dio tečnosti se unosi i putem hrane, posebno voća i povrća koje sadrži visok procenat vode, a istovremeno obezbjeđuje vitamine, minerale i vlakna.

Ograničenja uloga vode

Iako je voda važna za zdravlje i može pomoći u regulaciji tjelesne težine, sama po sebi ne dovodi do mršavljenja ako ukupni kalorijski unos ostane visok. Za rezultate je potreban balans ishrane, fizička aktivnost, san i kontrola stresa.

Načini da se poveća unos vode

Unos vode se može povećati jednostavnim navikama poput češćeg pijenja tokom dana, kao i dodavanjem prirodnih aroma poput limuna, krastavca ili mente. Takođe pomaže korištenje podsjetnika, praćenje unosa ili odabir boce koja motiviše na češće pijenje, prenosi Avaz.

Za najbolje rezultate preporučuje se individualni pristup i savjetovanje sa stručnjakom koji može prilagoditi unos vode životnom stilu i potrebama organizma.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

