CIK potpisao ugovor sa firmom "Smartmatik" za nabavku izbornih tehnologija

Predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba i Frans Gunink, direktor Smartmatik BH d. o. o., nosilac grupe ponuđača, danas su potpisali ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.

Ukupna vrijednost ugovora s uračunatim PDV-om i popustom iznosi 74.527.455,84 KM.

Predmet ugovora je nabavka sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, uključujući sve potrebne komponente - opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribuciju do nadležnih izbornih organa.

Implementacija ugovora odvijaće se u tri faze:

Faza A se odnosi na isporuku elektronske opreme i edukaciju korisnika opreme,

Faza B se odnosi na usluge transporta,

Faza C se odnosi na usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića,

Kako navode iz CIK-a, ugovorom je, između ostalog, definisana i obaveza izvršioca da sva autorska prava i izvorni kod za softver razvijen ili prilagođen za potrebe ovog projekta budu trajno preneseni u vlasništvo Centralne izborne komisije BiH.

Podsjećamo, firma "Smartmatik" dobila je posao nabavke izbornih tehnologija, čija ponuda je za 17 miliona KM skuplja od drugorangiranog "Planet softa".

Fudbal Svečana akademija povodom 100 godina postojanja: "Borac" brani čast Banjaluke

Na odluku CIK-a BiH o izboru firme "Smartmatik" uložene su tri žalbe, a nakon što je odbijena žalba kompanije "Planet soft", njen vlasnik Vedran Jarić najavio je pokretanje upravnog spora pred Sudom BiH radi donošenja privremene mjere.