CIK potpisao ugovor sa firmom "Smartmatik" za nabavku izbornih tehnologija

Predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba i Frans Gunink, direktor Smartmatik BH d. o. o., nosilac grupe ponuđača, danas su potpisali ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.
Ukupna vrijednost ugovora s uračunatim PDV-om i popustom iznosi 74.527.455,84 KM.
Predmet ugovora je nabavka sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, uključujući sve potrebne komponente - opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribuciju do nadležnih izbornih organa.
Implementacija ugovora odvijaće se u tri faze:
Kako navode iz CIK-a, ugovorom je, između ostalog, definisana i obaveza izvršioca da sva autorska prava i izvorni kod za softver razvijen ili prilagođen za potrebe ovog projekta budu trajno preneseni u vlasništvo Centralne izborne komisije BiH.
Podsjećamo, firma "Smartmatik" dobila je posao nabavke izbornih tehnologija, čija ponuda je za 17 miliona KM skuplja od drugorangiranog "Planet softa".
Na odluku CIK-a BiH o izboru firme "Smartmatik" uložene su tri žalbe, a nakon što je odbijena žalba kompanije "Planet soft", njen vlasnik Vedran Jarić najavio je pokretanje upravnog spora pred Sudom BiH radi donošenja privremene mjere.
