Arsenal na pobjedu od titule – gol dovoljan protiv Barnlija

Fudbaleri Arsenala su savladali Barnli sa 1:0 na svom terenu, u okviru 37. kola Premijer lige.

Domaćin je nastavio pohod ka tituli, a ispostaviće se da im je u ovom meču dovoljan bio pogodak kako bi došli do pobjede.

Arsenal je kontrolisao meč, šta više Barnli nije imao udarac ka golu Davida Raje ni u prvom, ni u drugom poluvremenu.

Ekipa iz Londona je do vođstva došla u 37. minutu kada je Kai Haverc ispratio dodavanje Bukaja Sake i pogodio za 1:0.

Ispostavilo se da je tada postavio i konačan rezultat meča.

Do kraja nije bilo prijetnji po gol Arsenala, a "tobdžije" su imale šansu nekoliko puta da mirnije završe utakmicu i udvostruče prednost. Ipak, do toga nije došlo.

Arsenal je i dalje prvi na tabeli Premijer lige sa 82 boda, pet više od Mančester sitija koji ima i utakmicu manje.

Ukoliko Siti bude slavio u oba preostala meča, Arsenalu će biti potrebna pobjeda u posljednjem kolu kako bi došli do titule, s obzirom da će Siti u tom slučaju imati bolju gol razliku.

Barnli je na 19. mjestu Premijer lige sa 21 bodom i sljedeće sezone će igrati u Čempionšipu.

Arsenal u posljednjem kolu gostuje ekipi Kristal Palasa, prenosi B92.