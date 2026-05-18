Arsenal na pobjedu od titule – gol dovoljan protiv Barnlija

Fudbaleri Arsenala su savladali Barnli sa 1:0 na svom terenu, u okviru 37. kola Premijer lige.
Domaćin je nastavio pohod ka tituli, a ispostaviće se da im je u ovom meču dovoljan bio pogodak kako bi došli do pobjede.
Arsenal je kontrolisao meč, šta više Barnli nije imao udarac ka golu Davida Raje ni u prvom, ni u drugom poluvremenu.
Ekipa iz Londona je do vođstva došla u 37. minutu kada je Kai Haverc ispratio dodavanje Bukaja Sake i pogodio za 1:0.
Ispostavilo se da je tada postavio i konačan rezultat meča.
Do kraja nije bilo prijetnji po gol Arsenala, a "tobdžije" su imale šansu nekoliko puta da mirnije završe utakmicu i udvostruče prednost. Ipak, do toga nije došlo.
Arsenal je i dalje prvi na tabeli Premijer lige sa 82 boda, pet više od Mančester sitija koji ima i utakmicu manje.
Ukoliko Siti bude slavio u oba preostala meča, Arsenalu će biti potrebna pobjeda u posljednjem kolu kako bi došli do titule, s obzirom da će Siti u tom slučaju imati bolju gol razliku.
Barnli je na 19. mjestu Premijer lige sa 21 bodom i sljedeće sezone će igrati u Čempionšipu.
Arsenal u posljednjem kolu gostuje ekipi Kristal Palasa, prenosi B92.
