Borac i Radnik u bici za osmi trofej Kupa Srpske

Po sedam puta su Borac i Radnik osvajali Kup Republike Srpske, a sutra u Doboju dva najtrofejnija tima sastaće se u ovogodišnjem finalu.
Novi šampion BiH je favorit, ali je svaki meč ove sezone protiv rivala iz Bijeljine bio veoma težak.
Banjalučani su u slavljeničkom raspoloženju. Klub obilježava 100 godina postojanja, titula je ponovo u Platonovoj. Trener Vinko Marinović hvali karakter svojih fudbalera. S druge strane Radnik dva kola prije kraja prvenstva još uvijek nije i matematički obezbijedio opstanak, pa će dijelom razmišljati i o utakmici Premijer lige protiv istog rivala.
Predigra seniorima biće omladinsko finale u kojem juniora Borca za trofej igraju protiv Leotara.
Juniorsko finale je u 16.30, a seniori će na teren stadiona Luke u Doboju od 19 časova.
