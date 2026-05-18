Borac i Radnik u bici za osmi trofej Kupa Srpske

Po sedam puta su Borac i Radnik osvajali Kup Republike Srpske, a sutra u Doboju dva najtrofejnija tima sastaće se u ovogodišnjem finalu.

Novi šampion BiH je favorit, ali je svaki meč ove sezone protiv rivala iz Bijeljine bio veoma težak.

Banjalučani su u slavljeničkom raspoloženju. Klub obilježava 100 godina postojanja, titula je ponovo u Platonovoj. Trener Vinko Marinović hvali karakter svojih fudbalera. S druge strane Radnik dva kola prije kraja prvenstva još uvijek nije i matematički obezbijedio opstanak, pa će dijelom razmišljati i o utakmici Premijer lige protiv istog rivala.

Predigra seniorima biće omladinsko finale u kojem juniora Borca za trofej igraju protiv Leotara.

Juniorsko finale je u 16.30, a seniori će na teren stadiona Luke u Doboju od 19 časova.