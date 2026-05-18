Zeljković: Titulu smo poklonili navijačima

-Navijačima smo pokonili ovu titulu i predstojeće kvalifikacije za evropsku scenu. Ona nam mnogo znači i pred početak ove sezone smo najavljivali da želimo na taj način da se odužimo navijačima povodom 100 godina kluba i mislim da smo ih veoma obradovali. Ovo je četvrta titula otkad se igra Premijer Liga BiH a unazad pet godina ovo je treća titula koju smo osvojili – rekao je za ATV Bogoljub Zeljković, potpredsjednik FK ''Borac''.

-Već 7. jula imamo prve ispite i kvalifikacije za LŠ, a 15. juna ćemo saznati ko će nam biti protivnik. Večeras poslije proslave idemo na ''restart'' nakon naporne sezone a svakako da sportski sektor na čelu sa sportskim direktorom i trenerom intenzivno radi na samim pripremama i eventualnim promjenama u kadru – rekao je on.

Zeljković je naglasio da postignuti rezultati najblje pokazuju stvarno stanje u FK Borac:

-Godina iza nas je bila teška i izazovna, ali i period od posljednjih 20-ak godina, ispadanje iz Premijer Lige, povratak u istu, turbulentan period, ali sam naziv kluba Borac nam nije dao za pravo da tek tako odustanemo i ja se ovim putem zahvaljujem institucijama RS, Vladi RS, Miloradu Dodiku koji su nam pružili nesebičnu pomoć i podršku, akko finansijsku tako i u svakom drugom smislu. Riješili smo ogromna finasijska dugovanja i uspjeli da uzmemo prvu šampionsku titulu.

Potpredsjednik Borca je naglasio da momci igrači odrađuju lavovski posao terenu i da su oni svojim ponašanjem i angažovanjem najzaslužniji što Borac postiže ovakve rezultate.

-Kada smo uzeli šampionsku titulu postavili smo cilj naredne sezone plasiranje u grupnu fazu evropskog takmičenja i da pokušamo prvi put u istoriji da odbranimo titulu u domaćem prvenstvu- dodao je Zeljković.

Čestitke Borcu stižu sa svih strana, čak i od PSŽ-a, a takva priznanja znače jer je uvijek lijepo kada neko vidi vaše rezultate i kada vam se zahvali- istakao je Bogoljub Zeljković, te dodao:

-Banjaluku smo prethodnih godina vratili na fudbalsku evropsku mapu i postigli smo fenomenalne rezultate, a zbog toga je na nama koji smo u upravi kluba još veća odgovornost da obezbijedimo što bolje uslove za naše igrače, trenere i da i mi njima pomognemo da ostvare rezultate.

-Zahvaljujem se našim navijačima koji dođu i po lijepom i ružnom vremenu i uvijek daju vjetar u leđa našim igračima. U narednim sezonama ciljevi su uvijek najveći, ja se nadam u naredne tri godine da ćemo osvojiti još titula ovdje u domaćoj ligi a savkako i da napravimo jedan veliki iskorak na evropskoj sceni, a to je da pokušamo dvije godine zaredom da izađemo i obezbijedimo grupnu fazu nekog evropskog takmičenja - zaključio je na kraju Zeljković.