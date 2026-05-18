Logo
Large banner

Zeljković: Titulu smo poklonili navijačima

Autor:

ATV
18.05.2026 19:09

Komentari:

0
Богољуб Зељковић потпредсједник ФК ''Борац'' у гостовању у Центру дана на АТВ-у, 18.05.2026.
Foto: ATV BL

Šampionska titula Borca je posebna s obzirom da dolazi u godini velikog jubileja – 100 godina kluba.

-Navijačima smo pokonili ovu titulu i predstojeće kvalifikacije za evropsku scenu. Ona nam mnogo znači i pred početak ove sezone smo najavljivali da želimo na taj način da se odužimo navijačima povodom 100 godina kluba i mislim da smo ih veoma obradovali. Ovo je četvrta titula otkad se igra Premijer Liga BiH a unazad pet godina ovo je treća titula koju smo osvojili – rekao je za ATV Bogoljub Zeljković, potpredsjednik FK ''Borac''.

Лука М. убијени достављач пице

Region

Ko je Kristijan Aleksić koji je ubio Luku? Likvidirao djevojku, zatvorenika sjekao po vratu

-Već 7. jula imamo prve ispite i kvalifikacije za LŠ, a 15. juna ćemo saznati ko će nam biti protivnik. Večeras poslije proslave idemo na ''restart'' nakon naporne sezone a svakako da sportski sektor na čelu sa sportskim direktorom i trenerom intenzivno radi na samim pripremama i eventualnim promjenama u kadru – rekao je on.

Zeljković je naglasio da postignuti rezultati najblje pokazuju stvarno stanje u FK Borac:

-Godina iza nas je bila teška i izazovna, ali i period od posljednjih 20-ak godina, ispadanje iz Premijer Lige, povratak u istu, turbulentan period, ali sam naziv kluba Borac nam nije dao za pravo da tek tako odustanemo i ja se ovim putem zahvaljujem institucijama RS, Vladi RS, Miloradu Dodiku koji su nam pružili nesebičnu pomoć i podršku, akko finansijsku tako i u svakom drugom smislu. Riješili smo ogromna finasijska dugovanja i uspjeli da uzmemo prvu šampionsku titulu.

Potpredsjednik Borca je naglasio da momci igrači odrađuju lavovski posao terenu i da su oni svojim ponašanjem i angažovanjem najzaslužniji što Borac postiže ovakve rezultate.

-Kada smo uzeli šampionsku titulu postavili smo cilj naredne sezone plasiranje u grupnu fazu evropskog takmičenja i da pokušamo prvi put u istoriji da odbranimo titulu u domaćem prvenstvu- dodao je Zeljković.

Čestitke Borcu stižu sa svih strana, čak i od PSŽ-a, a takva priznanja znače jer je uvijek lijepo kada neko vidi vaše rezultate i kada vam se zahvali- istakao je Bogoljub Zeljković, te dodao:

-Banjaluku smo prethodnih godina vratili na fudbalsku evropsku mapu i postigli smo fenomenalne rezultate, a zbog toga je na nama koji smo u upravi kluba još veća odgovornost da obezbijedimo što bolje uslove za naše igrače, trenere i da i mi njima pomognemo da ostvare rezultate.

илу-вирус-11122025

Svijet

Raste broj preminulih od hantavirusa

-Zahvaljujem se našim navijačima koji dođu i po lijepom i ružnom vremenu i uvijek daju vjetar u leđa našim igračima. U narednim sezonama ciljevi su uvijek najveći, ja se nadam u naredne tri godine da ćemo osvojiti još titula ovdje u domaćoj ligi a savkako i da napravimo jedan veliki iskorak na evropskoj sceni, a to je da pokušamo dvije godine zaredom da izađemo i obezbijedimo grupnu fazu nekog evropskog takmičenja - zaključio je na kraju Zeljković.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bogoljub Zeljković

FK Borac

fudbaler

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Banja Luka

PU Banjaluka donijela Rješenje o zabrani javnog skupa u Banjaluci

1 h

0
Ауто брзо вози на путу.

Srbija

Pogledajte snimak opake vožnje: Okrenuo se u punoj brzini i udario u bankinu

1 h

0
Преминула жена коју је упуцао муж у Кисељаку

Hronika

Preminula žena koju je upucao muž u Kiseljaku

1 h

1
предсједник Републике Српске Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Srpska sistemski rješava sva bitna pitanja

1 h

0

Više iz rubrike

Меч бенфика реал мадрид

Fudbal

Potvrđeno: Žoze Murinjo se vraća na klupu Real Madrida!

8 h

0
Бизаран скандал у Бразилу: Нејмар грешком замијењен, узалуд показивао папирић пред камером

Fudbal

Bizaran skandal u Brazilu: Nejmar greškom zamijenjen, uzalud pokazivao papirić pred kamerom

10 h

0
Харис Табаковић (БиХ) постиже гол у баражу за Свјетско првенство против Италије

Fudbal

Haris Tabaković neće igrati na Svjetskom prvenstvu

11 h

0
Лоше вијести из Њемачке: Харис Табаковић теже повријеђен

Fudbal

Loše vijesti iz Njemačke: Haris Tabaković teže povrijeđen

1 d

0

  • Najnovije

19

47

Četvoro mrtvih u pucnjavi, napadač u bjekstvu: Haos na jugu Turske

19

41

Ne odustaje se od borbe za Mladićevo puštanje na liječenje

19

36

Crnogorska policija zabranila koncert Baje Malog Knindže

19

32

Policajac povrijeđen u udesu u centru Sarajeva

19

25

Raković za ATV: Nismo naišli na razumijevanje u Gradskoj upravi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner