Pogledajte snimak opake vožnje: Okrenuo se u punoj brzini i udario u bankinu

Pravi filmski prizor zabilježen je nadomak Novog Sada, a snimak koji kruži društvenim mrežama mnoge je ostavio bez daha.

Na snimku se vidi trenutak kada vozač automobila iznenada gubi kontrolu nad vozilom. Automobil se u punoj brzini okreće na putu, udara u bankinu, a zatim nastavlja dalje kao da se ništa nije dogodilo.

Dramatična scena podsjetila je mnoge na kadrove iz akcionih filmova, dok su se komentari ispod objave samo nizali.

Za sada nije poznato kako je došlo do incidenta, niti da li je neko u ovoj nesvakidašnjoj nezgodi povrijeđen, prenosi Telegraf.