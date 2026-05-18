Preminuo otac Aleksandra Nešovića Baje: Umro nakon tragičnog gubitka sina

18.05.2026 14:45

Преминуо отац Александра Нешовића Баје: Умро након трагичног губитка сина
Foto: Tanjug, Ustupljena fotografija

Otac Aleksandra Nešovića Baje, Mijalko Nešović, preminuo je u Beogradu i sahrana je zakazana za sutra u 14 sati na Centralnom groblju u Beogradu.

Podsjetimo, od utorka, 12. maja, kada je Aleksandar Nešović Baja posljednji put viđen u poznatom restoranu na Senjaku, uhapšeno je ukupno deset osoba, među kojima su i vlasnik restorana, konobar, tri policajca, ali i, sada već bivši, načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

Tokom uviđaja u lokalu, policija je otkrila tragove krvi i dvije čaure kalibra devet milimetara.

Ubrzo nakon toga, policija je po nalogu tužilaštva uhapsila Sašu V. i njegovog prijatelja Maria S. zbog sumnje za pokušaj teškog ubistva. U sklopu istrage privedeni su i supruga prvoosumnjičenog, koja je navodno donijela pištolj iz "šteka", kao i vlasnik restorana, konobar i trojica aktivnih policajaca koji se terete za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu nakon izvršenog zločina.

