Vukanović kandidat za člana Predsjedništva BiH

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović potvrdio je da je kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima.

Takođe, Vukanović je na konferenciji za novinare potvrdio da će na predstojećim izborima za predsjednika Republike Srpske podržati kandidata SDS-a Branka Blanušu, prenosi RTRS.

Vukanović je istakao da je njegova politička partija prva koja je potpise podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

"Skupili smo šest hiljada potpisa za pet dana. Imamo svu potrebnu dokumentaciju", istakao je Vukanović.

Dodao je da očekuje da opozicija istupi jedinstveno.

"Mi od početka govorimo da ćemo podržati Blanušu, u srijedu očekujemo da će lider Pokreta sigurna Srpska Draško Stanivuković i lider Narodnog fronta Jelena Trivić podržati kandidata SDS-a", dodao je on.