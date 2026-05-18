Dodik: Međunarodna intervencija dolazi glave konceptu BiH

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nikada nije postojala zajednička volja da se BiH izbori protiv međunarodne intervencije, te da sada ta intervencija dolazi glave prije svega konceptu BiH.

"Učinila je zemlju nemogućom, a Bošnjake ostavila kao političke maloljetnike, bez sposobnosti da samostalno odlučuju", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, bošnjački stav bio je baziran na shvatanju da stranci njima stalno ispunjavaju želje, ali sve to spada u zaostavštinu koja će Bosnu učiniti totalno zaostalom zemljom.

"Nama Srbima jedino preostaje da se spasavamo iz tog broda koji tone. Sasvim je nebitno da li će tu biti OHR ili neće. Mi smo pokazali da se protiv takvih stvari može ne samo boriti, već da se u toj nimalo ravnopravnoj borbi može obezbijediti i razvoj", rekao je Dodik za "Politiku".

Dodik je naveo da čak i kada bi danas prestala međunarodna intervencija, ona iza sebe ostavlja mnogo nereda u BiH, te da bi naivno bilo očekivati da će neko s njihove strane taj nered i sređivati.

"Ako im je plan bio da dezorganizuju BiH, onda je /Kristijan/ Šmit, uz pomoć međunarodne ignorancije, uradio sjajan posao. Svidjelo im se da upravljaju tuđom zemljom, da proizvode probleme, a sada, kao što smo čuli, neki počinju to da uviđaju. Pojedini su to vidjeli i ranije – Rusija i Kina, recimo – a sada to primećuje i Amerika, dok Velikoj Britaniji i Njemačkoj ne odgovara da to vide. Ostajemo pri stavu da je borba protiv tutorstva u suštini borba za nacionalnu slobodu", poručio je Dodik.

Dodik je naglasio da nema jasnog međunarodnog konsenzusa o tome šta uopšte treba raditi sa BiH.

"Mi taj konsenzus i ne čekamo, jer smo pokazali da možemo da se izborimo za svoj stav. Ko god u budućnosti bude imenovan, ma ko to bio, ako ne prođe verifikaciju Savjeta bezbjednosti UN i procedure koje predviđa Dejtonski sporazum, za nas će biti jednako neprihvatljiv kao i Šmit", rekao je Dodik.

To znači, dodao je on, da moraju da se pitaju strane potpisnice Dejtona – Republika Srpska i Srbija, Hrvatska, Federacija BiH i sama BiH, u kojoj Republika Srpska participira sa bezmalo polovinom.

"Taj sastav mora na nekom forumu da razgovara o kandidatu i da ga predloži Savjetu bezbjednosti. Sve drugo je skrnavljenje procedure", smatra Dodik.

Dodik je rekao da je sve što se ranije dešavalo bio pokušaj prevare, te da Republika Srpska samo ukazuje na ono što piše u Dejtonskom sporazumu.

"Ne znamo ko će biti novi visoki predstavnik i, ko god to bio, vjerovatno neće biti suštinski drugačiji, ali Republika Srpska mora da bude pitana. Takve tonove smo čuli i u SB UN – Rusija na tome insistira, a i Amerika traži širi konsenzus. Zar bi mi sada trebalo da im kontriramo i slušamo Britaniju, koja nam dva vijeka pravi probleme", naveo je Dodik.

Dodik je dodao da je stav Republike Srpske da nam visoki predstavnik uopšte ne treba.

"Iz ugla dobronamjernih svjetskih sila, ispravan pristup bio bi da nam kažu: pokušajte da uredite svoje odnose, a ako to niste u stanju, onda treba da se raziđete. Šta je u tome loše? Jedino što zaista može da se definiše kao loše, jeste sukob. Ali mi to odbijamo", istakao je Dodik, prenosi Srna.