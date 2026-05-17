Novo pravilo za upis u srednje škole u Republici Srpskoj

17.05.2026 11:17

Ново правило за упис у средње школе у Републици Српској
U prvi razred srednjih škola u Republici Srpskoj u školskoj 2026/27. godinu planiran je upis 9.840 učenika, koji će moći da konkurišu za pet zanimanja u dvije škole, rekao je ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.

Golubović je napomenuo da su to novine u Pravilniku o upisu u prvi razred srednjih škola, jer su do sada učenici mogli da konkurišu na dva zanimanja u jednoj školi, prenosi Srna.

"Pravilnik je usklađen sa elektronskim sistemom upisa, koji automatski vrši bodovanje, formira rang-liste, te omogućava javni uvid u rezultate. Na taj način, učenicima se daje veća mogućnost izbora prilikom upisa, a sistem sam rangira, shodno njegovim rezultatima u osnovnoj školi, koje od izabranih zanimanja, po prioritetima, može da upiše", rekao je Golubović.

Na taj način, dodao je, povećana je mogućnost da učenici budu primljeni u jedno od izabranih zanimanja već u prvom upisnom roku.

On je naveo i da će đaci moći da biraju između 13 struka i 77 zanimanja, te da je planiran i upis u ogledno zanimanje Operater poljoprivredne mehanizacije, u okviru struke Poljoprivreda i prerada hrane.

"Za ovo zanimanje je planiran upis 16 učenika, a uvodi se s ciljem jačanja praktičnih znanja i školovanja kadra potrebnih savremenom agrarnom sektoru", rekao je Golubović.

Kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, napomenuo je da se ona ne mogu generalizovati, jer zavise od privredne razvijenosti određenog dijela Republike.

Zanimanja koja su deficitarna u Banjaluci, kaže, možda nisu u nekoj drugoj lokalnoj zajednici, tako da je planom predviđen upis 944 učenika u deficitarna zanimanja u 40 škola, na području 29 lokalnih zajednica, u okviru devet struka i 20 zanimanja.

On je naveo da su deficitarna zanimanja uglavnom zanimanja trećeg stepena, kao što su kuvar, konobar, zavarivač i slično.

"Kao podršku učenicima koji se odluče za ova zanimanja Vlada Srpske obezbijedila je 900.000 KM za njihove stipendije", rekao je Golubović.

On je rekao i da je Ministarstvo intenzivno analiziralo, u saradnji sa lokalnim zajednicama, kakva je potreba tržišta rada, te da je upisna politika prilagođena tim potrebama.

"U narednoj godini posebnu pažnju ćemo posvetiti opremanju kabineta za praktičnu nastavu, jer ćemo na taj način omogućiti da učenici iz srednje škole izađu sa potrebnim iskustvom u praksi i spremni dođu kod poslodavca", istakao je Golubović.

Golubović je napomenuo da će konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola biti objavljen 28. maja, te da će njime biti definisani upisni rokovi.

