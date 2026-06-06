MOL dobio odobrenje od OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 16. juna

Autor:ATV
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Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS) do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi.
Kako se navodi, nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije.
(Tanjug)
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