Alarm u Njemačkoj: Siromaštvo kuca na vrata svakog šestog stanovnika

Broj ljudi u Njemačkoj koji žive u siromaštvu veći je nego ikada od 2020. godine.

Posebno su pogođeni samohrani roditelji, osobe koje žive same i stariji građani, dok su regionalne razlike veoma izražene. Stopa siromaštva u Njemačkoj, prema novom izvještaju Udruženja za paritetnu socijalnu zaštitu, dostigla je novi rekordni nivo. Od 2024. do 2025. godine taj udio povećan je za 0,6 procentnih poena i sada iznosi 16,1 odsto stanovništva, piše Dojčevele.

„U ovoj zemlji 13,3 miliona ljudi živi u siromaštvu“, podsjeća njemačko Udruženje za paritetnu socijalnu zaštitu, pozivajući se na podatke Saveznog zavoda za statistiku objavljene još u februaru.

Izvršni direktor udruženja Joahim Rok ocjenjuje da „situacija liči na krizu“ i upozorava njemačku saveznu vladu na moguće posljedice najavljenog smanjenja socijalnih davanja. Dodatne uštede, smatra on, samo bi produbile postojeće probleme.

Ko se u Njemačkoj smatra ugroženim od siromaštva?

Pogođeni se, prema definiciji Evropske unije, smatraju osobama u riziku od siromaštva. Udruženje navodi da je zabilježen „tužan rekord“, jer nikada ranije nije bilo toliko ljudi pogođenih siromaštvom.

Zdravlje Vježbe koje mogu smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara

Osobe kojima je na raspolaganju manje od 60 odsto srednjeg (medijalnog) dohotka smatraju se ugroženim od siromaštva. Kod samaca je taj prag nedavno iznosio 1.446 evra neto mjesečno, dok je za domaćinstvo sa dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 14 godina iznosio 3.036 evra.

Velike regionalne razlike

Nakon pada stope siromaštva od 2020. do 2023. godine došlo je do „negativnog preokreta trenda“, ističe udruženje.

Razlike između njemačkih pokrajina su velike. Bavarska i Baden-Virtemberg zahvaljujući snažnoj privrednoj strukturi imaju najniže stope siromaštva – 12,6, odnosno 13,2 odsto.

S druge strane, najveći udio pogođenih bilježe Bremen sa 27,5 odsto, Saksonija-Anhalt sa 21,3 odsto, Hamburg sa 18,9 odsto i Berlin sa 18,7 odsto.

U zapadnoj Njemačkoj posebno su pogođeni regioni poput Trira (21,4 odsto), Vezer-Emsa (20,8 odsto) i Arnsberga (19,6 odsto), dok su u istočnoj Njemačkoj među najugroženijima Hemnic (18,2 odsto) i Lajpcig (17,4 odsto).

Siromaštvo sve više pogađa starije osobe

„Starost prijeti da postane zamka siromaštva“, upozorava Udruženje.

Prema njihovim podacima, skoro svaka peta osoba starija od 65 godina pogođena je siromaštvom ili se nalazi u riziku od siromaštva.

Posebno su pogođene i osobe koje žive same, gdje stopa siromaštva iznosi 30,3 odsto, samohrani roditelji sa 28,9 odsto, kao i osobe sa nižim nivoom obrazovanja, kod kojih taj udio dostiže 29,1 odsto.

Novac često nije dovoljan ni za osnovne potrebe

Autori izvještaja navode da siromaštvo najviše raste tamo gdje postoje strukturni problemi, poput niskog nivoa obrazovanja ili ograničenog pristupa tržištu rada.

Četiri od pet osoba pogođenih siromaštvom nisu zaposlene. Prema izvještaju, 70 odsto pogođenih ima njemačko državljanstvo, dok 30 odsto čine strani državljani.

U mnogim domaćinstvima vlada akutna finansijska oskudica. Kod 6,9 odsto stanovništva prošle godine prihodi nisu bili dovoljni ni za pokrivanje tekućih troškova.

Mnogi nisu mogli da plate rastuće račune za struju i grijanje, a nerijetko ni da kupe osnovne kućne aparate poput frižidera ili šporeta, prenosi Telegraf.rs.