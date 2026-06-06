U ponoć pogledajte u nebo i zaželite želju: Sutra se obilježava Treće obretenje glave Svetog Jovana

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici sutra obilježavaju dan kada je glava Svetog Jovana Krstitelja pronađena, a zatim ponovo zakopana u zemlju.

Ovaj praznik poznat je kao Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja i predstavlja jedan od mnogih praznika posvećenih ovom velikom svetitelju. Budući da je Sveti Jovan jedan od najpoštovanijih svetaca, njegovi dani se proslavljaju više puta tokom godine. Tako se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi praznuje 20. januara, 7. jula na dan njegovog rođenja, i 29. avgusta kao Usjekovanje.

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Treće obretenje

Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja obilježava se 25. maja po julijanskom, odnosno 7. juna po gregorijanskom kalendaru. Sveti Jovan Krstitelj poznat je kao veliki propovijednik koji je najavio dolazak Isusa Hrista i stradao mučeničkom smrću za svoju vjeru.

U periodu ikonoborstva, glava Svetog Jovana nalazila se u mjestu Komene. Nakon prestanka ikonoborstva za vrijeme vladavine cara Mihaila i patrijarha Ignjatija, glava je prenijeta u Carigrad gdje je položena u pridvornoj carskoj crkvi 850. godine.

Vjerovanja

Za ovaj praznik vezana su brojna vjerovanja u našem narodu. Vjeruje se da se na taj dan nebo otvara i da duše umrlih lako odlaze u raj. Takođe, postoji slično vjerovanje kao na Bogojavljenje – da se nebo u ponoć otvara i da je to prilika da se požele tri želje koje će se sigurno ispuniti.

Narodno vjerovanje savjetuje da se na ovaj dan izbjegavaju teži poslovi, naročito oni koji uključuju rad sa oštrim predmetima poput noževa. Ovaj dan se smatra pogodnim za branje ljekovitih biljaka kao što su kantarion, metvica, lincura i konjski čibur. Postoji i rašireno vjerovanje da Sunce na ovaj dan kreće nazad sa sjevera prema jugu, tri puta stane i zaigra, piše Žena Blic.

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U narodnoj pjesmi koja govori o nečemu nemogućem, djevojka na koju je bačena kletva da se ne uda treba ovog dana da se pomoli u crkvi ili manastiru posvećenom Svetom Jovanu, upali svijeću i ostavi skroman prilog. Vjeruje se da će na taj način kletva biti otklonjena.

Ovaj praznik je prilika da se sjetimo važnosti vjere i običaja koji nas povezuju sa našim precima i duhovnom baštinom. Neka ovaj dan donese mir i ispunjenje želja svim vjernicima.