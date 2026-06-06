Logo
Large banner

U ponoć pogledajte u nebo i zaželite želju: Sutra se obilježava Treće obretenje glave Svetog Jovana

Autor:

ATV
06.06.2026 20:07

Komentari:

0
Црква крст православље вјера
Foto: ATV BL

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici sutra obilježavaju dan kada je glava Svetog Jovana Krstitelja pronađena, a zatim ponovo zakopana u zemlju.

Ovaj praznik poznat je kao Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja i predstavlja jedan od mnogih praznika posvećenih ovom velikom svetitelju. Budući da je Sveti Jovan jedan od najpoštovanijih svetaca, njegovi dani se proslavljaju više puta tokom godine. Tako se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi praznuje 20. januara, 7. jula na dan njegovog rođenja, i 29. avgusta kao Usjekovanje.

Hitna pomoć

Hronika

Sanitetsko vozilo pregazilo ženu: Tragedija u Čačku

Treće obretenje

Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja obilježava se 25. maja po julijanskom, odnosno 7. juna po gregorijanskom kalendaru. Sveti Jovan Krstitelj poznat je kao veliki propovijednik koji je najavio dolazak Isusa Hrista i stradao mučeničkom smrću za svoju vjeru.

U periodu ikonoborstva, glava Svetog Jovana nalazila se u mjestu Komene. Nakon prestanka ikonoborstva za vrijeme vladavine cara Mihaila i patrijarha Ignjatija, glava je prenijeta u Carigrad gdje je položena u pridvornoj carskoj crkvi 850. godine.

Vjerovanja

Za ovaj praznik vezana su brojna vjerovanja u našem narodu. Vjeruje se da se na taj dan nebo otvara i da duše umrlih lako odlaze u raj. Takođe, postoji slično vjerovanje kao na Bogojavljenje – da se nebo u ponoć otvara i da je to prilika da se požele tri želje koje će se sigurno ispuniti.

Narodno vjerovanje savjetuje da se na ovaj dan izbjegavaju teži poslovi, naročito oni koji uključuju rad sa oštrim predmetima poput noževa. Ovaj dan se smatra pogodnim za branje ljekovitih biljaka kao što su kantarion, metvica, lincura i konjski čibur. Postoji i rašireno vjerovanje da Sunce na ovaj dan kreće nazad sa sjevera prema jugu, tri puta stane i zaigra, piše Žena Blic.

илу-невријеме-бура-море

Savjeti

Stručnjaci upozorili na veliku opasnost: Zašto nije dobro plivati u moru tokom nevremena?

U narodnoj pjesmi koja govori o nečemu nemogućem, djevojka na koju je bačena kletva da se ne uda treba ovog dana da se pomoli u crkvi ili manastiru posvećenom Svetom Jovanu, upali svijeću i ostavi skroman prilog. Vjeruje se da će na taj način kletva biti otklonjena.

Ovaj praznik je prilika da se sjetimo važnosti vjere i običaja koji nas povezuju sa našim precima i duhovnom baštinom. Neka ovaj dan donese mir i ispunjenje želja svim vjernicima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pravoslavlje

običaji

tradicija

SPC

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

UZNEMIRUJUĆI SNIMCI Držao kćerku (3) na prozoru i prijetio da će je baciti, policija morala pucati

2 h

0
Старији мушкарац стоји испред споменика са уклесаним именима 445 погинулих бораца Крњинске бригаде у Ристића Гају, одајући пошту херојима који су своје животе дали за Републику Српску током операције „Коридор живота“.

Republika Srpska

Sloboda plaćena najvećom žrtvom: Obilježene 34 godine od proboja "Koridora života"

2 h

0
Појас Пресвете Богородице

Srbija

SPC: Časnom pojasu poklonilo se u Srbiji više od 1.1 miliona vjernika

2 h

0
Патријарх Порфирије чита Јеванђеље на Спасовданској литији.

Društvo

Mnogi se pitaju zašto je patrijarh skinuo kapu: Ovo su tri glavna razloga

5 h

0

Više iz rubrike

Микрофони телевизијских кућа поредани на говорници током конференције за медије.

Društvo

Novinarski prijatelji postali politički neprijatelji

1 h

0
Нови гранични прелаз Градишка. На фотографији се види знак СТОП.

Društvo

Upozorenje iz UIO: Gradiška bi od utorka mogla ostati bez ijednog graničnog prelaza

4 h

0
Патријарх Порфирије чита Јеванђеље на Спасовданској литији.

Društvo

Mnogi se pitaju zašto je patrijarh skinuo kapu: Ovo su tri glavna razloga

5 h

0
Појасу Мајке Божије поклонило се више од милион људи

Društvo

Pojasu Majke Božije poklonilo se više od milion ljudi

6 h

0

  • Najnovije

21

30

MOL dobio odobrenje od OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 16. juna

21

20

Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin stavili tačku na brak nakon 9 godina: Da li je ovo razlog?

21

03

Meta zvanično pokrenula pretplatu za Instagram

20

54

Oglasili se ljekari: Poznato stanje žene koju je udario sanitet u Čačku

20

45

Dubai pred istorijskom krunom: Partizan "potonuo" u posljednjoj dionici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner