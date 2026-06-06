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Novinarski prijatelji postali politički neprijatelji

Autor:

Bojan Nosović
06.06.2026 19:50

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Микрофони телевизијских кућа поредани на говорници током конференције за медије.
Foto: ATV

Kratak je put od novinarstva do politike ali na političkom borilištu oštra novinarska pera postaju još oštrija. Vidi se to ovih dana u Hercegovini.

U politiku je ušla novinarka Nataša Miljanović Zubac, tamo je dočekao nekadašnji kolega Nebojša Vukanović. Nije bio oduševljen.

"Svaki put sam se našao tu da alarmiram javnost i da joj preko javnosti pružim zaštitu i preko Narodne skupštine, tražim sjednice Odbora za bezbijednost i na lokalnim sjednicama. Nažalost vidimo da gospođa Miljanović Zubac pokušava da bude uz Draška Stanivukovića koji pokušava da što više meni ovdje ljudi uzme u Hercegovini, ja nemam ništa protiv, neka cvijeta hiljade cvijetova neće mi napraviti štetu", rekao je lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Svaki ozbiljan komentar je suvišan, jer se radi o potpuno pogrešnoj percepciji stvari i apsolutno pogrešnim informacijama, na Vukanovićeve tvrdnje odgovara Nataša Miljanović Zubac. A na pitanje zašto je novinarstvo zamijenila politikom odgovara.

"Mogu ti samo reći da je u mom slučaju „politika" sama od sebe poslala i iznudila tu političku pozivnicu. Sami su me stvorili i podigli, jer su me doveli u položaj da više ne mogu ni živjeti ni raditi. Tako da je to pravo pitanje za neke druge političke adrese", kazala je iz Pokreta Sigurna Srpska Nataša Miljanović Zubac.

Iz ovog južnjačkog primjera je očigledno da novinarski prijatelji brzo mogu postati politički neprijatelji. Rat će vjerovatno eskalirati u jesenje izborne dane.

Nije problem a nije ni novost da novinar postane političar, ali se sa novinarstvom onda mora pozdraviti kaže aktuelno oštro pero sa juga. Nikolija Bjelica Škrivan još dodaje da je legitimno promjeniti profesiju i da je iz novinarstva u politiku lako jer su srodna zanimanja.

"Meni te stvari nisu problematične ukoliko su odrađene transparentno, ono što je problematično jeste bavljenje novinarstvom istovremeno dok agitujete za neku političku opciju bilo da se radi o politički partijama na vlasti ili onom iz opozicije", ističe urednik portala “Direkt” Trebinje Nikolija Bjelica.

Bilo je i primjera onih koji su pokušali pa se vratili. Mnogo je više onih koji su ostali i uspjeli. Najbolji primjer u Hercegovini je nekadašnji novinar a sadašnji načelnik Nevesinja Milenko Avdalović koji već uveliko troši treći načelnički mandat.

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Tagovi :

Novinar

Političari

Nebojša Vukanović

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