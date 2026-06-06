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Sunce nas napušta: Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Autor:

ATV
06.06.2026 15:10

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Сунце нас напушта: Ево какво нас вријеме очекује сутра
Foto: ATV

Nakon današnjih nestabilnosti i lokalnih pljuskova, nedjelja donosi promjenjivo vrijeme, ali ipak zadržava tople temperature.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda otkrivaju kakvo nas vrijeme očekuje tokom sutrašnjeg dana.

Rano ujutro biće uglavnom oblačno, dok će na jugu biti vedro. U kotlinama i uz riječne tokove vozače i prolaznike očekuje magla, koja će se tokom dana razići.

Šta nas čeka popodne?

Prema prognozi meteorologa, tokom dana biće pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost. Ipak, ne treba se potpuno opustiti kada je u pitanju kišobran. Već popodne dolazi do umjerenog razvoja oblačnosti, krećući se od jugozapada ka istoku, što će lokalno donijeti slabu kišu ili kratkotrajan pljusak. Veče donosi nešto više oblaka u odnosu na dnevni dio.

Temperature ostaju prijatne

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova. Veče na jugu donosi umjerenu do pojačanu buru.

Živa u termometru biće na prijatnom nivou:

Jutarnja temperatura: od 11 do 17, u višim predjelima od devet stepeni.

Dnevna temperatura: od 25 do 31, dok će u višim predjelima biti oko 21 stepen Celzijusov.

Podsjećamo, današnji dan protekao je u znaku umjereno do pretežno oblačnog vremena, uz lokalne pljuskove koji su ponegdje bili praćeni grmljavinom, a nestabilnosti se očekuju i tokom predstojeće noći.

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