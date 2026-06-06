Sutra bez struje oko 2.500 potrošača

Struje sutra u Milićima neće imati 2.500 potrošača zbog godišnjeg remonta, saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine".

Najavljeno je da će planski remont trafostanice "Milići" i pripadajućih dalekovoda trajati od 8.30 do 17.00 časova.

Bez električne energije će biti potrošači u gradskom području Milića i nekoliko naselja u ruralnom dijelu opštine.

Iz "Elektro-Bijeljine" su naveli da se remontom trafostanice "Milići" nastavljaju aktivnosti na najznačajnijim elektroenergetskim objektima u regiji Birač, što je od velikog značaja za korisnike i pouzdanost sistema distribucije električne energije.