Poznat termin novog evropskog meča Borca

Nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona i poraza u dvomeču sa Levskim, fudbaleri Borca će ovosezonske evropske obaveze nastaviti u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

U drugoj kvalifikacionoj rundi trećeg evro-takmičenja po jačini izabranici Vinka Marinovića će odmjeriti snage sa moldavskim Petrokubom, a iz Platonove ulice večeras su saopštili satnicu odigravanja prve utakmice.

Od ranije je bilo poznato da se mečevi drugog kola kvalifikacija igraju 23. i 30. jula, a ovog četvrtka smo saznali da će Borac i Petrokub za sedam dana na Gradskom stadionu odmjeriti snage sa početkom u 20.30 časova.

Inače, žrijeb trećeg kola zakazan je za ponedjeljak (20. jul), a na listi mogućih rivala crveno-plavih nalaze se Tre Fiori (San Marino), Inter Eskaldes (Andora) i pobjednici dvomeča ML Vitebsk (Bjelorusija) – Sutjeska (Crna Gora) i Atert Bisen (Luksemburg) – ETO Đer (Mađarska), piše “Mondo”.