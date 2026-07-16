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Poznat termin novog evropskog meča Borca

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 23:09

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Познат термин новог европског меча Борца
Foto: ATV

Nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona i poraza u dvomeču sa Levskim, fudbaleri Borca će ovosezonske evropske obaveze nastaviti u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

U drugoj kvalifikacionoj rundi trećeg evro-takmičenja po jačini izabranici Vinka Marinovića će odmjeriti snage sa moldavskim Petrokubom, a iz Platonove ulice večeras su saopštili satnicu odigravanja prve utakmice.

Od ranije je bilo poznato da se mečevi drugog kola kvalifikacija igraju 23. i 30. jula, a ovog četvrtka smo saznali da će Borac i Petrokub za sedam dana na Gradskom stadionu odmjeriti snage sa početkom u 20.30 časova.

Inače, žrijeb trećeg kola zakazan je za ponedjeljak (20. jul), a na listi mogućih rivala crveno-plavih nalaze se Tre Fiori (San Marino), Inter Eskaldes (Andora) i pobjednici dvomeča ML Vitebsk (Bjelorusija) – Sutjeska (Crna Gora) i Atert Bisen (Luksemburg) – ETO Đer (Mađarska), piše “Mondo”.

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FK Borac

Liga Konferencija

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