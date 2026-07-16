Ovaj klub ima čak 9 igrača u finalu Svjetskog prvenstva

Autor:ATV redakcija
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Atletiko Madrid, makar na papiru, broji najbolje fudbalere na svijetu.
I nije riječ o dvojici, trojici igrača, čak devet njih naći će se u finalu Mundijala!
Tu nije kraj, pošto činjenica da španski velikan broji toliko igrača u borbi za titulu prvaka svijeta nije slučajnost, ovo je treći put zaredom da je Atletiko u samom vrhu.
Veliko finale na programu je u nedjelju u 21 sat. Tad ćemo imati priliku da na jednom mjestu zbrojimo dobar dio tima Atletiko Madrida.
U Argentini igraju:
U Španiji igraju:
Nije slučajnost što na terenu gledamo toliko igrača Atletiko Madrida. Isti slučaj imali smo i na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji i onom narednom 2022. u Kataru.
Istini za volju, ovaj tim tad je imao znatno manji broj igrača na terenu, po četvoricu u oba finala.
U Rusiji 2018. u finalu su igrali Francuska i Hrvatska.
U Francuskoj su tada igrali:
U Hrvatskoj je tada igrao Šime Vrsaljko.
Na narednom Mundijalu u finalu su se sastali Argentina i Francuska.
U Francuskoj je igrao Antoan Grizman.
U Argentini su tada igrali:
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