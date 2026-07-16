Logo
Large banner

Ovaj klub ima čak 9 igrača u finalu Svjetskog prvenstva

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 17:43

Komentari:

0
Шпанија-Француска
Foto: AP Photo/Julio Cortez / Tanjug

Atletiko Madrid, makar na papiru, broji najbolje fudbalere na svijetu.

I nije riječ o dvojici, trojici igrača, čak devet njih naći će se u finalu Mundijala!

Tu nije kraj, pošto činjenica da španski velikan broji toliko igrača u borbi za titulu prvaka svijeta nije slučajnost, ovo je treći put zaredom da je Atletiko u samom vrhu.

Veliko finale na programu je u nedjelju u 21 sat. Tad ćemo imati priliku da na jednom mjestu zbrojimo dobar dio tima Atletiko Madrida.

U Argentini igraju:

  • Huan Muso
  • Đulijano Simeone
  • Nahuel Molina
  • Tijago Almada
  • Hulijan Alvarez

U Španiji igraju:

  • Markos Ljorente
  • Mark Pubilj
  • Aleks Baena
  • Alehandro Grimaldo

Atletiko je uvijek u vrhu

Nije slučajnost što na terenu gledamo toliko igrača Atletiko Madrida. Isti slučaj imali smo i na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji i onom narednom 2022. u Kataru.

Istini za volju, ovaj tim tad je imao znatno manji broj igrača na terenu, po četvoricu u oba finala.

U Rusiji 2018. u finalu su igrali Francuska i Hrvatska.

U Francuskoj su tada igrali:

  • Antoan Grizman
  • Luka Ernandez
  • Toma Lemar

U Hrvatskoj je tada igrao Šime Vrsaljko.

Na narednom Mundijalu u finalu su se sastali Argentina i Francuska.

U Francuskoj je igrao Antoan Grizman.

U Argentini su tada igrali:

  • Rodrigo de Pol
  • Nahuel Molina
  • Anhel Korea.

(Mondo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Španija

Argentina

Atletiko Madrid

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Енглески фудбалер Морган Роџерс (17) бори се за лопту са Аргентинцем Лионелом Месијем (10) током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине у Атланти, у сриједу, 15. јула 2026.

Fudbal

Drama uoči velikog susreta: Britanski ratni brod upao na teritoriju Argentine

3 h

0
Огњен Врањеш и Марко Ливаја

Fudbal

Ognjen Vranješ otkrio kojeg bi saigrača izabrao da mu čuva leđa

4 h

0
Трофеј Свјетског првенства ФИФА изложен је на бини током панел-дискусије о наступу у полувремену утакмица на Свјетском првенству у фудбалу 2026. године, у оквиру самита Global Citizen NOW, у четвртак, 14. маја 2026. године, у Њујорку.

Fudbal

Koliko koštaju karte za finale Svjetskog prvenstva?

9 h

0
Вејн Руни грми послије пораза Енглеске: "Он је крив, све је погрешио"

Fudbal

Vejn Runi grmi poslije poraza Engleske: "On je kriv, sve je pogrešio"

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

20

42

Španija strepi pred finale: Jamal povrijeđen?

20

31

Automobili od siline udara letjeli u vazduh: Dvije osobe poginule u teškoj nesreći

20

23

Prijedorčanka pretukla dvojicu muškaraca: Iza rešetaka još dva mjeseca

20

18

Da li Banjaluka ima ijedno bezbjedno kupalište?

20

14

Lidija Vukićević: Nisam htjela da se skinem, što me koštalo uloga

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner