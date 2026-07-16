Logo
Large banner

Koliko koštaju karte za finale Svjetskog prvenstva?

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 11:11

Komentari:

0
Трофеј Свјетског првенства ФИФА изложен је на бини током панел-дискусије о наступу у полувремену утакмица на Свјетском првенству у фудбалу 2026. године, у оквиру самита Global Citizen NOW, у четвртак, 14. маја 2026. године, у Њујорку.
Foto: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) pustila je u prodaju dodatni kontingent ulaznica za finale Svjetskog prvenstva, koje će biti odigrano 19. jula na stadionu MetLajf u Ist Raderfordu, u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi.

Koliko koštaju karte za finale Svjetskog prvenstva u fudbalu?

Vijest je iznenadila mnoge navijače, budući da je zvanična platforma za prodaju prethodno prikazivala da su sve karte rasprodate. Ipak, cijene novog kontingenta pokazuju da će prisustvo finalu biti dostupno uglavnom onima sa veoma dubokim džepom.

Više od 1.100 novih karata po cijeni od 7.380 dolara

FIFA je u prodaju pustila ukupno 1.178 ulaznica druge kategorije, a cijena svake iznosi 7.380 dolara (oko 752.000 dinara). Riječ je o mjestima na gornjem prstenu stadiona, uz bočne linije terena.

VIP mjesta koštaju i do 34.500 dolara

Za navijače koji žele mjesta bliže terenu ili pristup ekskluzivnim ložama, cijene su višestruko veće.

FIFA je pustila u prodaju i 68 ulaznica prve kategorije, čije se cijene kreću od 19.995 do 32.970 dolara, dok luksuzni VIP paketi sa hranom i pićem dostižu čak 34.500 dolara.

FIFA nije objasnila odakle nove karte

Kako piše ABC Njuz, iz FIFA za sada nisu odgovorili zbog čega se dodatni kontingent ulaznica pojavio tek nekoliko dana pred finale, nakon što je zvanični sistem prikazivao da je utakmica rasprodata.

Na platformama za preprodaju cijene još veće

Na zvaničnoj FIFA platformi za preprodaju karata najniže cijene počinju od oko 7.440 dolara, dok pojedini prodavci traže višemilionske iznose koji su, po svemu sudeći, više simbolični nego realni.

Za poređenje, ulaznice za četvrtfinalne utakmice Svjetskog prvenstva mogle su da se kupe po cijenama između 1.600 i 3.995 dolara, što dodatno pokazuje koliko je interesovanje za veliko finale podiglo cijene.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

karte za Mundijal

Fudbal utakmica

cijene karata

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вејн Руни грми послије пораза Енглеске: "Он је крив, све је погрешио"

Fudbal

Vejn Runi grmi poslije poraza Engleske: "On je kriv, sve je pogrešio"

1 h

0
Дејвид Бекам је енглески предузетник и бивши фудбалер и репрезентативац

Fudbal

Dejvid Bekam jedva zadržao suze nakon ispadanja Engleske sa Svjetskog prvenstva

3 h

0
Аргентинци пронашли боцу с упутствима за голмана Енглеске, Меси остао у чуду када су му превели

Fudbal

Argentinci pronašli bocu s uputstvima za golmana Engleske, Mesi ostao u čudu kada su mu preveli

3 h

0
Пораз му тешко пао: Белингем с леђа ошамарио играча Аргентине док је славио

Fudbal

Poraz mu teško pao: Belingem s leđa ošamario igrača Argentine dok je slavio

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

11

52

Zastrašujući prizor kod obale Crne Gore: Snimljena ogromna ajkula!

11

50

Ukrajina dobila novog premijera! Korecki na čelu Vlade

11

38

Poznato stanje motocikliste iz Laktaša koji je povrijeđen u udesu u Aleksandrovcu

11

32

Detalji užasa u BiH: Osumnjičen da je majku i brata ubio lopatom

11

20

Koliko penzionera starijih od 100 godina u Srpskoj i dalje prima penziju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner