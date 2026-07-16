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Dejvid Bekam jedva zadržao suze nakon ispadanja Engleske sa Svjetskog prvenstva

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 08:31

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Дејвид Бекам је енглески предузетник и бивши фудбалер и репрезентативац
Foto: pexels/AP Photo/Jacob Kupferman

Dejvid Bekam je bio vidljivo slomljen nakon što je Argentina izbacila Englesku sa Svjetskog prvenstva u Atlanti u sredu uveče. Fudbalska legenda (51) i njegova supruga Viktorija (52) gledali su utakmicu sa tribina, a nakon poraza „Tri lava“ od 2:1 u polufinalu, oboje su se držali za glave u nevjerici.

Emotivnu utakmicu gledali su sa svojom djecom Romeom (23), Harperom (15) i Kruzom (21), i njegovom djevojkom Džeki Apostel (30).

Dramatični preokret Argentine

Engleska je povela sa 1:0 u 55. minutu golom Entonija Gordona, što je izazvalo izliv radosti na tribinama. Ali baš kada su navijači pomislili da je pobjeda zagarantovana, dogodio se šok. Argentina je izvela kasni preokret, golovima Enca Fernandeza i Lautara Martineza u razlici od samo sedam minuta, čime je zapečatila sudbinu Engleske. Poslije posljednjeg zvižduka, Davidov 21-godišnji sin Kruz tešio je svog uplakanog oca na tribinama.

Reakcija Viktorije Bekam

Za razliku od prethodnih utakmica, Viktorija je ovog puta sa velikim uspjehom proslavila početni gol Engleske. Skočila je u Dejvidovo naručje nakon što je Gordon postigao gol. To je bio odgovor na zadirkivanje od prošle nedjelje, kada je njena uzdržana reakcija na gol Džuda Belingema u četvrtfinalu postala viralna. Dejvid se potom našalio na račun svoje supruge, komentarišući objavu komičarke Dženi Džonson, rekavši: „Viktorija je slavila unutra.“

(indeks)

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Tagovi :

Dejvid Bekam

fudbaler

Svjetsko prvenstvo 2026

Engleska

Mundijal 2026

Argentina

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