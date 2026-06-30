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Pauze za hidrataciju na Mundijalu donijele Bekamu pravo bogatstvo

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 14:11

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Паузе за хидратацију на Мундијалу донијеле Бекаму право богатство
Foto: Tanjug/AP/Chris Pizzello

Pauze za hidrataciju, uvedene kao novitet na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, izazvale su brojne polemike među navijačima i stručnjacima, ali su se istovremeno pokazale kao izuzetno unosan marketinški prostor.

Prema pisanju britanskog Dejli mejl, jedan od najvećih finansijskih dobitnika je Dejvid Bekam, čije se reklame emituju upravo tokom obaveznih trominutnih prekida u oba poluvremena.

Pozivajući se na procjene Patrika Riša, direktora programa sportskog menadžmenta na Univerzitetu Vašington, Dejli mejl navodi da je Bekam samo od kampanja vezanih za Svjetsko prvenstvo zaradio oko 25 miliona evra.

Nekadašnji kapiten Engleske zaštitno je lice brojnih globalnih kompanija, među kojima su Pepsi, McDonald's, Lay's, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon i Adidas, koje koriste reklamni prostor tokom pauza za hidrataciju.

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Upravo zbog toga mnogi smatraju da je nova praksa na Mundijalu otvorila potpuno novi izvor prihoda za oglašivače, iako iz FIFA-e odbacuju takve tvrdnje.

Predsjednik svjetske kuće fudbala Đani Infantino ističe da su pauze uvedene isključivo zbog zaštite zdravlja igrača usljed visokih temperatura.

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Bez obzira na to, rasprava o tome jesu li pauze isključivo sportska mjera ili i prilika za dodatnu komercijalizaciju Svjetskog prvenstva ne jenjava, dok se Bekamovo ime sve češće spominje kao simbol ogromne zarade koju je donijela ova novina.

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Dejvid Bekam

Svjetsko prvenstvo 2026

pauza za hidrataciju

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