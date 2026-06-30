Jozua Kimih: Zasluženo smo eliminisani

Njemačka je ispala sa Svjetskog prvenstva od Paragvaja. Za kapitena Jozua Kimiha osjećaj je užasan i poručuje da su potpuno zasluženo eliminisani.

Selekcija Nemačke se u nokaut fazu ovogodišnjeg Mundijala plasirala sa prvog mjesta na tabeli Grupe E sa šest bodova, nakon pobjeda nad selekcijama Kurasaa (7:1) i Obale Slonovače (2:1), i poraza od Ekvadora (1:2).

Kimih je rekao da smatra da njegova ekipa nije odigrala dobro nijednu utakmicu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

"U tri navrata smo imali velike probleme protiv timova koji nisu svjetske klase. To je činjenica", kazao je kapiten reprezentacije Nemačke.

Zanimljivo, ovo je najdalje što je četvorostruki svjetski šampion stigao na posljednja tri Mundijala. Na Svjetskom prvenstvu 2018 i 2022. je Njemačka završila u grupnoj fazi.