Njemačka ovo nikada u istoriji nije doživjela!

Autor:ATV redakcija
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U dramatičnom meču osmine finala Svjetskog prvenstva fudbalska reprezentacija Paragvaja eliminisala je Njemačku poslije izvođenja jedanaesteraca i priredila jedno od najvećih iznenađenja turnira.
Ali, u isto vrijeme je i prekinula istorijski niz "pancera", koji do sada nikada nisu izgubili penal-seriju na Mundijalima.
Poslije 120 minuta igre rezultat je bio 1:1, a odluka je pala sa bijele tačke. Nakon pet serija bilo je 3:3, pošto su za Nemačku promašili Kai Haverc i Nik Voltemade, dok su na drugoj strani neprecizni bili Antonio Sanabrija i Fabian Balbuena.
Presudan trenutak dogodio se u šestoj seriji, kada je štoper Nemačke Jonatan Tah prebacio gol, a Antonio Kanale potom pogodio za konačnih 5:4 i veliko slavlje Paragvaja, koji je izborio plasman u četvrtfinale, gde će igrati protiv pobjednika duela Francuska – Švedska.
Poraz od Paragvaja označio je kraj jedinstvenog njemačkog rekorda na svjetskim prvenstvima. Naime, Njemačka do ovog meča nikada u istoriji nije izgubila izvođenje jedanaesteraca na Mundijalu.
Prije ovog susreta, Njemci su slavili u sva četiri prethodna raspucavanja na Svjetskim prvenstvima – 1982, 1986, 1990. i 2006. godine.
U tim duelima izveli su ukupno 18 penala i promašili samo jedan, još 1982. protiv Francuske.
Sa druge strane, Paragvaj je drugi put u istoriji rješavao meč na Svjetskom prvenstvu poslije jedanaesteraca. Prvi put to je učinio 2010. godine, kada je bio uspješniji od Japana.
Kada se uračunaju i evropska prvenstva, Njemačka je do sada samo jednom izgubila penal-seriju na velikim takmičenjima – u finalu Evropskog prvenstva 1976. godine protiv Čehoslovačke.
Nakon toga je dobila naredna dva raspucavanja na kontinentalnim šampionatima, sve do istorijskog poraza od Paragvaja na Mundijalu, prenosi RTS
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