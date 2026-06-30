Njemačka ovo nikada u istoriji nije doživjela!

U dramatičnom meču osmine finala Svjetskog prvenstva fudbalska reprezentacija Paragvaja eliminisala je Njemačku poslije izvođenja jedanaesteraca i priredila jedno od najvećih iznenađenja turnira.

Ali, u isto vrijeme je i prekinula istorijski niz "pancera", koji do sada nikada nisu izgubili penal-seriju na Mundijalima.

Poslije 120 minuta igre rezultat je bio 1:1, a odluka je pala sa bijele tačke. Nakon pet serija bilo je 3:3, pošto su za Nemačku promašili Kai Haverc i Nik Voltemade, dok su na drugoj strani neprecizni bili Antonio Sanabrija i Fabian Balbuena.

Presudan trenutak dogodio se u šestoj seriji, kada je štoper Nemačke Jonatan Tah prebacio gol, a Antonio Kanale potom pogodio za konačnih 5:4 i veliko slavlje Paragvaja, koji je izborio plasman u četvrtfinale, gde će igrati protiv pobjednika duela Francuska – Švedska.

Poraz od Paragvaja označio je kraj jedinstvenog njemačkog rekorda na svjetskim prvenstvima. Naime, Njemačka do ovog meča nikada u istoriji nije izgubila izvođenje jedanaesteraca na Mundijalu.

Prije ovog susreta, Njemci su slavili u sva četiri prethodna raspucavanja na Svjetskim prvenstvima – 1982, 1986, 1990. i 2006. godine.

U tim duelima izveli su ukupno 18 penala i promašili samo jedan, još 1982. protiv Francuske.

Sa druge strane, Paragvaj je drugi put u istoriji rješavao meč na Svjetskom prvenstvu poslije jedanaesteraca. Prvi put to je učinio 2010. godine, kada je bio uspješniji od Japana.

Kada se uračunaju i evropska prvenstva, Njemačka je do sada samo jednom izgubila penal-seriju na velikim takmičenjima – u finalu Evropskog prvenstva 1976. godine protiv Čehoslovačke.

Nakon toga je dobila naredna dva raspucavanja na kontinentalnim šampionatima, sve do istorijskog poraza od Paragvaja na Mundijalu, prenosi RTS