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Zvezda ga kupila za 5, a prodala za 4 i po miliona evra

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 19:06

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Звезда га купила за 5, а продала за 4 и по милиона евра
Foto: ATV / Nikola Lučić

Definitivno je kraj. Crvena zvezda prodala je za 4 i po miliona evra igrača kojeg je prije dvije godine platila 5, što je do tada bio rekordan transfer.

Dok Zvezda igra prijateljski meč protiv Slovana iz Bratislave na ljetnim pripremama u Austriji, čelnici crveno-bijelih obavili su drugi bitan posao, pošto su prodali Felisija Milsona!

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Kako "Telegraf" nezvanično saznaje Al Džazira je odlučila da aktivira otkupnu klauzulu od 4,5 miliona evra i reprezentativac Angole će karijeru nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Milson je očigledno zadovoljio stručni štab Al Džazire, gdje je na 13 utakmica postigao dva gola i upisao dvije asistencije.

On je svojevremeno stigao u Zvezdu iz Makabija iz Tel Avviva na ljeto 2024. godine za pet miliona evra, što je bio rekordan transfer i plaćeno obeštećenje na Marakani.

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Ipak, na Marakani nije ostavio dubok trag i nije opravdao velika očekivanja i često nije bio u prvom planu kod trenera, pa će Zvezda njegovim transferom vratiti veći dio uloženog novca i rasteretiti igrački kadar i osloboditi se igrača koji nije bio u planu kod trenera Dejana Stankovića.

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Tagovi :

FK Crvena zvezda

Felisijano Milson

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