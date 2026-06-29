Zvezda ga kupila za 5, a prodala za 4 i po miliona evra

Definitivno je kraj. Crvena zvezda prodala je za 4 i po miliona evra igrača kojeg je prije dvije godine platila 5, što je do tada bio rekordan transfer.

Dok Zvezda igra prijateljski meč protiv Slovana iz Bratislave na ljetnim pripremama u Austriji, čelnici crveno-bijelih obavili su drugi bitan posao, pošto su prodali Felisija Milsona!

Svijet Još jedna žrtva pucnjave u Njemačkoj: Preminulo šest osoba

Kako "Telegraf" nezvanično saznaje Al Džazira je odlučila da aktivira otkupnu klauzulu od 4,5 miliona evra i reprezentativac Angole će karijeru nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Milson je očigledno zadovoljio stručni štab Al Džazire, gdje je na 13 utakmica postigao dva gola i upisao dvije asistencije.

On je svojevremeno stigao u Zvezdu iz Makabija iz Tel Avviva na ljeto 2024. godine za pet miliona evra, što je bio rekordan transfer i plaćeno obeštećenje na Marakani.

Region Slovenci uhapšeni u Hrvatskoj: Napali goste u restoranu, zatim policiju

Ipak, na Marakani nije ostavio dubok trag i nije opravdao velika očekivanja i često nije bio u prvom planu kod trenera, pa će Zvezda njegovim transferom vratiti veći dio uloženog novca i rasteretiti igrački kadar i osloboditi se igrača koji nije bio u planu kod trenera Dejana Stankovića.