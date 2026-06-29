Građani se kupaju na vlastitu odgovornost: Na Vrbasu bezbjedne samo tri plaže

Odjeljenje za inspekcijske poslove Grada Banjaluka u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo Srpske 16.06.2026. godine izvršila je ispitivanje ispravnosti najposjećenijih kupališta na Vrbasu, Suturliji i Vrbanji.

"Ustanovljeno je da od ukupno osam uzetih uzoraka, tri uzorka su mikrobiološki ispravna, a to su uzorci na kupalištima Slap, Vrućica i Suturlija, međutim preostalih pet uzetih uzoraka nisu mikrobiološki ispravni, a to podrazumijeva prisustvo bakterija fekalnih koliforma, samim tim to znači da nisu zdravstveno bezbjedni za kupače za korištenje", rekla je Daria Janjić Pejić, zdravstveni inspektor Odjeljenja za inspekcijske poslove Banjaluka.

Iz Odjeljenja za inspekcijske poslove ističu da prema propisima nemaju nadležnost u kontrolisanju kupališta i kupača, te da ova uzorkovanja vrše isključivo u svrhu informisanja javnosti.

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"Ono što zdravstvena inspekcija može uraditi u ovoj situaciji jeste postavljanje oglasnih ploča na kupalištima koja nisu bezbjedna da bi se kupači informisali da zdravstveno bezbjedno nije korištenje tih kupališta", rekla je Janjić Pejić.

Iz Instituta za javno zdravstvo Srpske napominju da je tokom ljetne sezone potreban dodatni oprez prilikom korištenja gradskih kupališta.

"Bolesti koje su najčešće povezane sa upotrebom mikrobiološki nebezbjedne vode su crijevne infekcije, infekcije kože, uha, sluznica oka, nosa i slično. Poseban oprez preporučuje se osjetljivim kategorijama stanovništva, prije svega djeci, trudnicama, starijim osobama, kao i osobama koje boluju od hroničnih bolesti, jer kod njih posljedice izlaganja mikrobiološki zagađenoj vodi mogu biti izraženije", saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Srpske.

Građani ipak ostaju pri svojim navikama rashlađivanja uz najbližu obalu.

"Pa iskreno nisam upoznat sa temom, ali kupamo se bez obzira na sve, mnogo je vruće pa treba da se osvježimo"

"Moj komentar, meni je ispravna, meni je dobra, čitav život, pa evo 70-a mi je, ništa ne fali"

"Upravo sam čuo da je neispravna, ali opet ide dobro imamo tuševe, pa se rashladimo", kažu građani.

Bijeg od vrućine i potreba za rashlađivanjem u vrelim ljetnim danima, rizik ostavljaju u drugom planu.

Nalazimo se na jednoj od plaža za koje je posljednja mikrobiološka analiza pokazala da voda ovdje nije ispravna za kupanje. Uprkos, svim upozorenjima brojni građani i danas svoje osvježenje pronalaze u Vrbasu. Stručnjaci upozoravaju, ali svakako odluka o kupanju ostaje na ličnoj odgovornosti svih građana.