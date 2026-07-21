Uhapšen državljanin BiH koji je osumnjičen za ubistvo partnerke u Sloveniji

Policija u Sloveniji je uhapsila malo prije ponoći Amira Uzunovića (39) koji je osumnjičen za ubistvo svoje partnerke (36).

Uzunović je uhapšen u blizini mjesta događaja i tom prilikom nije pružao otpor, saopštila je PU Celje. Policija je za njim tokom ponedjeljka tragala uz pomoć helikoptera, dronova i konjice.

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Državljanin BiH sumnjiči se da je nožem napao svoju 36-godišnju partnerku Zijadu, koja je usljed teških povreda preminula na mjestu događaja.

Zločin se dogodio u stambenoj zgradi u centru Vuhrede.

Policiju je o slučaju obavijestio ljekar u noći između nedjelje i ponedjeljka.

Prema pisanju portala 24ur, brat osumnjičenog doveo je maloljetnog sina Amira Uzunovića u Dom zdravlja Radlje ob Dravi.

Nakon dolaska kući, zatekao je mrtvu majku djeteta, nakon čega je pozvao ujaka maloljetnika. Dijete je potom preuzeo nadležni centar za socijalni rad.

Motiv ubistva još nije poznat, ali je policija saopštila da je muškarac u posljednje vrijeme pokazivao znakove psihičke nestabilnosti.

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Podsjetimo, njih dvoje su u braku bili 15 godina.

Prema informacijama "Avaza", Uzunović je iz mjesta Halinovići kod Kaknja, a ona iz sela Mijakovići, takođe kod Kaknja. Tu su odrasli, a onda su otišli u Sloveniju.

Uzunović ranije nije bio sklon ekscesima.

Navodno, pretraživala se i rijeka Drava, pod sumnjom da je počinio samoubistvo i da se njegovo tijelo nalazi tu.

Ipak, ispostavilo se da je živ i da nije počinio samoubistvo.

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Amir, Zijada i maloljetni sin su živjeli u stambenoj zgradi u Vuhredu.