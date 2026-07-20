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U Savi nestala tri muškarca

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 17:34

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Ријека Сава
Foto: Pixabay/GoranH

U Hrvatskoj je u toku potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali u rijeci Savi na području opštine Rugvica, nedaleko od Zagreba.

Prema dostupnim informacijama, oni su ušli u rijeku juče oko 16.00 časova kod mjesta Okunšćak.

U potrazi učestvuju vatrogasci iz Rugvice, zajedno s nadležnim službama, a iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva /DVD/ pozvali su građane da pomognu ako imaju bilo kakve korisne informacije.

- Molimo sve građane koji su ih vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi da nam se jave na broj ili obavijeste policiju na 192, Centar 112. Svaka informacija može biti od velike pomoći - poručili su iz DVD-a Rugvica, prenosi Srna.

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Rijeka Sava

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