U Savi nestala tri muškarca

U Hrvatskoj je u toku potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali u rijeci Savi na području opštine Rugvica, nedaleko od Zagreba.

Prema dostupnim informacijama, oni su ušli u rijeku juče oko 16.00 časova kod mjesta Okunšćak.

U potrazi učestvuju vatrogasci iz Rugvice, zajedno s nadležnim službama, a iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva /DVD/ pozvali su građane da pomognu ako imaju bilo kakve korisne informacije.

- Molimo sve građane koji su ih vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi da nam se jave na broj ili obavijeste policiju na 192, Centar 112. Svaka informacija može biti od velike pomoći - poručili su iz DVD-a Rugvica, prenosi Srna.