Doktor nauka i profesor pljačkao po Zagrebu: Frizerku opljačkao za 100 KM

Doktor nauka, predavač na više fakulteta i jedan od glavnih savjetnika u Hrvatskoj narodnoj banci osumnjičen je za dvije pljačke u Zagrebu. Trenutno se nalazi u istražnom zatvoru u Remetincu.

On je 16. jula najprije počinio razbojništvo na benzinskoj stanici „Ine“ u novozagrebačkom naselju Siget, gdje je ukrao oko 700 evra. Dvadesetak minuta kasnije upao je u obližnji frizerski salon, gdje je nožem zaprijetio frizerki i oteo joj oko 50 evra.

Žene koje su se u tom trenutku nalazile u salonu u strahu su se razbježale.

Policajci u šoku kada su shvatili o kome je riječ

Razbojnik je ubrzo uhapšen, ali je uslijedio šok kada je utvrđeno da je riječ o čovjeku sa impresivnom naučnom i poslovnom karijerom, koji je često gostovao u medijima kao finansijski stručnjak.

Uprkos tome, upao je u finansijske dugove, koji su ga, kako je uvjeravao istražitelje, natjerali na pljačke. „Indeks“ piše i da ima ozbiljne psihičke probleme zbog kojih je bio na liječenju.

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Navodno je svakodnevno uzimao veliki broj tableta, pa je i tog 16. jula krenuo u dnevnu bolnicu. Međutim, očigledno je prethodno pomiješao lijekove sa alkoholom, jer mu je izmjereno 1,2 promila alkohola u krvi. Priznao je i da prekomjerno pije.

Tvrdi da je tog 16. jula doživio svojevrsni prekid sjećanja, odnosno da se ne sjeća pljačkaškog pohoda.

Na snimcima priloženim uz krivičnu prijavu vidi se kako, u raskopčanoj majici, prijeti radnici na benzinskoj stanici. Iako nema podataka da je u tom trenutku bio naoružan, verbalna prijetnja bila je dovoljna da dođe do novca.

Iako „Indeks“ nije naveo u kakve je tačno dugove upao glavni savjetnik HNB-a, među javno dostupnim podacima pronađena su brojna rješenja o izvršenju zbog neplaćenih računa, ali i nevraćenih pozajmica.

Kako neka dugovanja datiraju još iz prošle godine, teško je povjerovati da njegovo poslovno okruženje za sve to nije znalo.

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HNB je juče saopštio da, nakon medijskih objava, provjerava identitet počinioca.

„U slučaju da HNB primi službenu potvrdu da je zaista riječ o zaposlenom u HNB-u koji je povezan sa objavljenim policijskim navodima, Hrvatska narodna banka će, u skladu sa odredbama Zakona o radu i internim aktima, pokrenuti hitnu proceduru za vanredni otkaz tom zaposlenom“, saopštili su.

Ipak, postavlja se pitanje kako u HNB-u do sada ništa nisu znali o čovjeku koji ih je toliko puta predstavljao u javnosti, koji predaje brojnim studentima i piše naučne radove.

Moderirao panel o finansijskoj stabilnosti

Zanimljivo je da je nedavno moderirao panel o finansijskoj stabilnosti koji je organizovao upravo HNB.

Radio je kao glavni savjetnik u Sektoru komunikacija Hrvatske narodne banke. Ranije je bio direktor Direkcije za monetarnu politiku, a prije toga savjetnik u Direkciji za modeliranje.

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Iako podaci o njegovim primanjima nisu javno dostupni, portal „Moja plaća“ navodi da se plate glavnih savjetnika u HNB-u kreću od 1.300 do 3.000 evra.

Predaje na više zagrebačkih fakulteta

Glavni savjetnik HNB-a ujedno je i predavač na više fakulteta, od Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta do Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Osim toga, autor je i koautor niza naučnih i stručnih radova iz oblasti fiskalne i monetarne politike, poreza, javnih finansija, ekonomskog rasta i uvođenja evra.

Često je istupao u medijima govoreći upravo o finansijskim rješenjima.

Pravosnažno osuđen zbog nasilja nad majkom

Odlukom Županijskog suda u Velikoj Gorici određen mu je istražni zatvor.

Njegova advokatica predložila je da mu bude određen kućni pritvor, ali je taj prijedlog odbijen jer bi morao da boravi u stanu u kojem živi i njegova majka, a nedavno je pravosnažno osuđen zbog nasilja nad njom.

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„Ne znam kako sam došao do te benzinske stanice. Živim u Novom Zagrebu i tamo svakodnevno kupujem. Tamo uzimam i vodu za svog psa“, pravdao se tokom ispitivanja 38-godišnjak.

On nije poricao da je počinio razbojništvo na benzinskoj stanici „Ine“, s obzirom na to da ga je nadzorna kamera jasno snimila.