Tinejdžer optužen za planiranje napada na sinagogu

Tužilaštvo u Njemačkoj optužilo je petnaestogodišnjaka za pripremanje ozbiljnog čina nasilja koji ugrožava državu.

Optužba se odnosi na pirotehnički napad na sinagogu i podnesena je Okružnom sudu u Augzburgu.

Nadležni organi saopštili su da je osumnjičeni skladištio veliku količinu pirotehničkog materijala koji je bio usmjeren na izvršenje napada na sinagogu.

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Osumnjičeni je, navodno, pristalica "Islamske države" i bio je umiješan u eksploziju u oktobru prošle godine, kada je izgubio dva prsta.

Tinejdžer je u pritvoru, a njegov advokat je odbacio navode o planiranom napadu, navodi "Dojče vele".posredovali u međunardnoj prodaji i kupovini većih količina kokaina i marihuane, prenosi Srna.