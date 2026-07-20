Tinejdžer optužen za planiranje napada na sinagogu

Autor:ATV redakcija
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Tužilaštvo u Njemačkoj optužilo je petnaestogodišnjaka za pripremanje ozbiljnog čina nasilja koji ugrožava državu.
Optužba se odnosi na pirotehnički napad na sinagogu i podnesena je Okružnom sudu u Augzburgu.
Nadležni organi saopštili su da je osumnjičeni skladištio veliku količinu pirotehničkog materijala koji je bio usmjeren na izvršenje napada na sinagogu.
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Osumnjičeni je, navodno, pristalica "Islamske države" i bio je umiješan u eksploziju u oktobru prošle godine, kada je izgubio dva prsta.
Tinejdžer je u pritvoru, a njegov advokat je odbacio navode o planiranom napadu, navodi "Dojče vele".posredovali u međunardnoj prodaji i kupovini većih količina kokaina i marihuane, prenosi Srna.
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