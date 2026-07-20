Evropska komisija kaznila Aliekspres sa 550 miliona evra

Kineska onlajn platforma Aliekspres kažnjena je od strane Evropske komisije sa 550 miliona evra. Ova kazna je izrečena zbog kršenja obavezna prema Zakonu o digitalni uslugama.

Naime, ocijenjeno je da platforma nije adekvatno procjenjivala i smanjivala rizike povezane sa prodajom nelegalnih, nebezbjednih i falsifikovanih proizvoda na tržištu Evropske unije.

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Nebezbjedna i falsifikovana roba

Brisel navodi da su na platformi Aliekspres tokom testiranja koje je sprovela Komisija bile prodavane nebezbjedne igračke, potencijalno opasna kozmetika i falsifikovana roba.

U obrazloženju Komisije se navodi da Aliekspres nije pravilno procijenio da li ima dovoljno zaposlenih za kontrolu sadržaja i proizvoda koji se nude na platformi, dok je istovremeno precijenio efikasnost svojih sistema za otkrivanje i uklanjanje spornih proizvoda.

Problem su i algoritmi, sistem preporuka i provjere autentičnosti

Evropska komisija je posebno kritikovala način na koji funkcionišu algoritmi za preporuke i oglašavanje. Testiranja Komisije pokazala su da je algoritam preporučivao brojne nelegalne proizvode i promovisao ih preko reklama.

Među problemima koje je Komisija utvrdila nalaze se i nedovoljna kontrola prodavaca, slaba primjena kaznenih mjera prema trgovcima koji nude nezakonite proizvode, kao i mogućnost da se pravila zaobiđu pogrešnim kategorizovanjem robe.

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Komisija takođe smatra da je sistem za provjeru autentičnosti brendova na Aliekspresu bio neefikasan, što je omogućilo prodavcima da zaobiđu kontrole i ponude veliki broj kopija proizvoda poznatih kompanija.

Prijete i dodatne kazne na jesen

Aliekspres sada ima rok do 20. oktobra da Evropskoj komisiji dostavi plan korektivnih mjera, a platformi prijete i dodatne kazne ako ne ispuni zahtjeve koji proizilaze iz DSA, navodi EK na svojoj veb stranici.

(Tanjug)