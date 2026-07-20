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Evropska komisija kaznila Aliekspres sa 550 miliona evra

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 14:04

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Европска комисија казнила Алиекспрес са 550 милиона евра
Foto: Pixabay

Kineska onlajn platforma Aliekspres kažnjena je od strane Evropske komisije sa 550 miliona evra. Ova kazna je izrečena zbog kršenja obavezna prema Zakonu o digitalni uslugama.

Naime, ocijenjeno je da platforma nije adekvatno procjenjivala i smanjivala rizike povezane sa prodajom nelegalnih, nebezbjednih i falsifikovanih proizvoda na tržištu Evropske unije.

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Nebezbjedna i falsifikovana roba

Brisel navodi da su na platformi Aliekspres tokom testiranja koje je sprovela Komisija bile prodavane nebezbjedne igračke, potencijalno opasna kozmetika i falsifikovana roba.

U obrazloženju Komisije se navodi da Aliekspres nije pravilno procijenio da li ima dovoljno zaposlenih za kontrolu sadržaja i proizvoda koji se nude na platformi, dok je istovremeno precijenio efikasnost svojih sistema za otkrivanje i uklanjanje spornih proizvoda.

Problem su i algoritmi, sistem preporuka i provjere autentičnosti

Evropska komisija je posebno kritikovala način na koji funkcionišu algoritmi za preporuke i oglašavanje. Testiranja Komisije pokazala su da je algoritam preporučivao brojne nelegalne proizvode i promovisao ih preko reklama.

Među problemima koje je Komisija utvrdila nalaze se i nedovoljna kontrola prodavaca, slaba primjena kaznenih mjera prema trgovcima koji nude nezakonite proizvode, kao i mogućnost da se pravila zaobiđu pogrešnim kategorizovanjem robe.

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Komisija takođe smatra da je sistem za provjeru autentičnosti brendova na Aliekspresu bio neefikasan, što je omogućilo prodavcima da zaobiđu kontrole i ponude veliki broj kopija proizvoda poznatih kompanija.

Prijete i dodatne kazne na jesen

Aliekspres sada ima rok do 20. oktobra da Evropskoj komisiji dostavi plan korektivnih mjera, a platformi prijete i dodatne kazne ako ne ispuni zahtjeve koji proizilaze iz DSA, navodi EK na svojoj veb stranici.

(Tanjug)

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Evropska komisija

Aliekspres

Kazna

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