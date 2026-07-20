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Koliko zarađuje ljekar u Njemačkoj: Objavljena platna lista

20.07.2026 11:12

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доктор љекар медицина
Foto: Pexel/ Pavel Danilyuk

Kolike su zaista plate lekara u Nemačkoj pitanje je koje godinama izaziva veliku pažnju, posebno u zemljama regiona iz kojih veliki broj medicinskih radnika odlazi u potrazi za boljim uslovima rada.

Objava o zaradama i mjesečnim primanjima u Nemačkoj

Nova rasprava pokrenuta je nakon što je jedan ljekar zaposlen u Njemačkoj objavio svoju platnu listu na društvenim mrežama, kako piše Dnevno.hr.

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Riječ je o ljekaru koji je još na specijalizaciji, a njegova mjesečna primanja izazvala su brojne komentare.

Bruto zarada specijalizanta

Prema objavljenoj platnoj listi, njegova bruto zarada iznosi oko 7.100 evra, dok mu nakon poreza i doprinosa na račun stiže približno 4.350 evra neto.

U objavi je naglasio da se radi o redovnoj plati, bez dodatnih dežurstava i prekovremenih sati, što je dodatno privuklo pažnju korisnika društvenih mreža.

Poređenje zarade ljekara u drugim zemljama Evrope

Fotografija platne liste iz videa se ubrzo proširila internetom, a ispod objave nizali su se komentari ljudi koji su upoređivali zarade ljekara u različitim evropskim zemljama.

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Raspravljali su najviše o tome da li upravo ovakvi uslovi objašnjavaju zašto Njemačka godinama uspijeva da privlači medicinski kadar iz inostranstva.

Region poznat po odlasku ljekara u Njemačku

Tema plata ljekara posebno je aktuelna u državama regiona, gdje su upravo primanja i uslovi rada među najčešćim razlozima zbog kojih zdravstveni radnici odlaze u razvijenije evropske zemlje.

Njemačka se već godinama nalazi među najpoželjnijim destinacijama za medicinske profesionalce, a ovakve objave redovno izazivaju veliko interesovanje javnosti.

@bordeamarco What do you think about the compensation? Is it fair or does it need to be increased? The night shifts and how they are paid were left out because it’s more complicated than just a price per shift. The system is complicated in Germany and even for me difficult to understand 😅. I wonder if there are residents from America or other countries in high demand who want to share their experiences. #medizin #residency #medicine #assistenzarzt #deutschland ♬ original sound - Marco Bordea

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Njemačka

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