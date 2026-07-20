Koliko zarađuje ljekar u Njemačkoj: Objavljena platna lista

Kolike su zaista plate lekara u Nemačkoj pitanje je koje godinama izaziva veliku pažnju, posebno u zemljama regiona iz kojih veliki broj medicinskih radnika odlazi u potrazi za boljim uslovima rada.

Objava o zaradama i mjesečnim primanjima u Nemačkoj

Nova rasprava pokrenuta je nakon što je jedan ljekar zaposlen u Njemačkoj objavio svoju platnu listu na društvenim mrežama, kako piše Dnevno.hr.

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Riječ je o ljekaru koji je još na specijalizaciji, a njegova mjesečna primanja izazvala su brojne komentare.

Bruto zarada specijalizanta

Prema objavljenoj platnoj listi, njegova bruto zarada iznosi oko 7.100 evra, dok mu nakon poreza i doprinosa na račun stiže približno 4.350 evra neto.

U objavi je naglasio da se radi o redovnoj plati, bez dodatnih dežurstava i prekovremenih sati, što je dodatno privuklo pažnju korisnika društvenih mreža.

Poređenje zarade ljekara u drugim zemljama Evrope

Fotografija platne liste iz videa se ubrzo proširila internetom, a ispod objave nizali su se komentari ljudi koji su upoređivali zarade ljekara u različitim evropskim zemljama.

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Raspravljali su najviše o tome da li upravo ovakvi uslovi objašnjavaju zašto Njemačka godinama uspijeva da privlači medicinski kadar iz inostranstva.

Region poznat po odlasku ljekara u Njemačku

Tema plata ljekara posebno je aktuelna u državama regiona, gdje su upravo primanja i uslovi rada među najčešćim razlozima zbog kojih zdravstveni radnici odlaze u razvijenije evropske zemlje.

Njemačka se već godinama nalazi među najpoželjnijim destinacijama za medicinske profesionalce, a ovakve objave redovno izazivaju veliko interesovanje javnosti.