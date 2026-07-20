Najniži vodostaj Dunava od 1996. godine

Tokom vikenda je vodostaj Dunava u Rumuniji pao na najniži nivo od 1996. godine.To je dovelo do ograničenja navodnjavanja za poljoprivrednike i djelimično poremetilo plovidbu i turizam duž njenih obala.

Rumunska državna agencija za upravljanje vodama saopštila je da je nivo na rumunskoj ulaznoj tački druge najduže rijeke u Evropi juče bio 1.700 kubnih metara vode u sekundi, u odnosu na prosječan protok u julu od 4.700 kubnih metara u sekundi.

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Rojtersovi snimci prikazuju dugačke dijelove izloženog pijeska na obalama blizu granice sa susjednom Bugarskom, sa nekoliko obustavljenih trajektnih usluga i baržama za žito koje stoje u praznom hodu.

Vlasti su ograničile pristup poljoprivrednika vodi za navodnjavanje usjeva u jugoistočnoj Rumuniji i kontrolišu rezervoare vode kako bi osigurale minimalne nivoe potrebne za hlađenje dva reaktora državnog proizvođača nuklearne energije "Nukleaelektrika".

Rumunija je među najvećim trgovcima žitarica u EU i aktivan izvoznik.

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Plovni putevi širom Evrope pogođeni su dugotrajnim toplotnim talasima i sušom ove godine, a prosječna najviša temperatura širom zapadne Evrope za danas je najavljena na 26,2 stepena Celzijusa.

Očekuje se da će od danas nivo Dunava postepeno rasti zbog jakih kiša u nekoliko okruga.

(Srna)