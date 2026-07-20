Ubio suprugu, zakopao njeno tijelo i tvrdio da je nevin: Nakon 6 godina otkrivena bolna istina

Tijelo Francuskinje Delfin Žibijar pronađeno je skoro šest godina nakon njenog nestanka i devet mjeseci nakon što je njen suprug osuđen za ubistvo.

Kancelarija javnog tužioca u Tuluzu saopštila je u nedjelju da su nedavno otkrivene kosti uparene sa kostima medicinske sestre putem DNK testiranja.

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Delfin Žubijar, tada 33-godišnjakinja, nestala je u decembru 2020. godine u južnofrancuskom selu Kanjak-le-Min blizu Albija, usred karantina zbog pandemije koronavirusa. Njen suprug, Sedrik Žubijar, sam je prijavio njen nestanak policiji, objašnjavajući da su u procesu sporazumnog razvoda.

Istraga je, međutim, otkrila da je odnos para bio veoma narušen. Prema riječima svjedoka, Sedrik Žibijar je više puta prijetio da će ubiti svoju ženu, koja je željela da započne novi život sa drugim muškarcem.

Nisu pronađeni dokazi o nasilnom zločinu, samo polomljene naočare mlade žene, tijelo tada nije pronađeno.

Navodno je Sedriku Žubijaru smetalo što je njegova žena glavni hranitelj porodice.

Iako telo nije pronađeno Sedrik Žubijar je ipak izveden pred sud. Tokom suđenja je sve vrijeme tvrdio da je nevin.

"Nisam joj ništa uradio", rekao je neposredno prije izricanja presude, misleći na majku svoje dvoje djece.

Prošlog oktobra, Sedrik je osuđen na 30 godina zatvora.

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U dramatičnom preokretu početkom jula, Žubijar je priznao da je odgovoran za smrt svoje supruge.

Takođe je istražiocima rekao gdje je u Francuskoj sahranio tijelo. On je Delfinino tijelo zakopao na polju na kraju šume, oko deset kilometara od porodične kuće.

Žubijar se žalio na presudu i nada se da će mu kazna biti smanjena jer sarađuje s vlastima.

(Telegraf.rs)