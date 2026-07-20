Logo

Ubio suprugu, zakopao njeno tijelo i tvrdio da je nevin: Nakon 6 godina otkrivena bolna istina

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 09:07

Komentari:

0
Полицајци и један цивил комуницирају поред полицијског аутомобила на прометној градској улици.
Foto: Darya Sannikova/Pexels

Tijelo Francuskinje Delfin Žibijar pronađeno je skoro šest godina nakon njenog nestanka i devet mjeseci nakon što je njen suprug osuđen za ubistvo.

Kancelarija javnog tužioca u Tuluzu saopštila je u nedjelju da su nedavno otkrivene kosti uparene sa kostima medicinske sestre putem DNK testiranja.

Ухапшена жена у лисицама

Svijet

Dejan ukrao satove vrijedne milione, pa uhvaćen tik pred let

Delfin Žubijar, tada 33-godišnjakinja, nestala je u decembru 2020. godine u južnofrancuskom selu Kanjak-le-Min blizu Albija, usred karantina zbog pandemije koronavirusa. Njen suprug, Sedrik Žubijar, sam je prijavio njen nestanak policiji, objašnjavajući da su u procesu sporazumnog razvoda.

Istraga je, međutim, otkrila da je odnos para bio veoma narušen. Prema riječima svjedoka, Sedrik Žibijar je više puta prijetio da će ubiti svoju ženu, koja je željela da započne novi život sa drugim muškarcem.

Nisu pronađeni dokazi o nasilnom zločinu, samo polomljene naočare mlade žene, tijelo tada nije pronađeno.

Navodno je Sedriku Žubijaru smetalo što je njegova žena glavni hranitelj porodice.

Iako telo nije pronađeno Sedrik Žubijar je ipak izveden pred sud. Tokom suđenja je sve vrijeme tvrdio da je nevin.

"Nisam joj ništa uradio", rekao je neposredno prije izricanja presude, misleći na majku svoje dvoje djece.

Prošlog oktobra, Sedrik je osuđen na 30 godina zatvora.

Невена Хот

Srbija

Nevenu Hot krive za smrt kćerke: Ona se oglasila potresnim riječima

U dramatičnom preokretu početkom jula, Žubijar je priznao da je odgovoran za smrt svoje supruge.

Takođe je istražiocima rekao gdje je u Francuskoj sahranio tijelo. On je Delfinino tijelo zakopao na polju na kraju šume, oko deset kilometara od porodične kuće.

Žubijar se žalio na presudu i nada se da će mu kazna biti smanjena jer sarađuje s vlastima.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

Ubistvo

pronađeno tijelo

presuda

Komentari (0)

Pročitajte više

Ево како грађани БиХ могу остварити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској

Region

Evo kako građani BiH mogu ostvariti povrat PDV-a prilikom kupovine u Hrvatskoj

2 h

0
Земљотрес Венецуела

Svijet

Broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli porastao na 5.208

2 h

0
Мушкарац (47) преминуо док је прао ауто: Трагедија у Србији

Hronika

Muškarac (47) preminuo dok je prao auto: Tragedija u Srbiji

2 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Zatvorenik pobjegao sa psihijatrije, pa pronađen na Cetinju

3 h

0

Više iz rubrike

ухапшена жена лисице на рукама затвор

Svijet

Dejan ukrao satove vrijedne milione, pa uhvaćen tik pred let

2 h

0
Јак потрес погодио Иран

Svijet

Jak potres pogodio Iran

2 h

0
Земљотрес Венецуела

Svijet

Broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli porastao na 5.208

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

U masovnoj pucnjavi ranjeno deset osoba, među njima i osumnjičeni za napad

3 h

0

  • Najnovije

11

12

Koliko zarađuje ljekar u Njemačkoj: Objavljena platna lista

11

11

Novi sistem za ulazak u EU ponovo se odgađa?

10

56

Moskva: Evropa zabrinuta zbog planova Njemačke da dobije nuklearno oružje

10

52

Jamal nakon osvajanja Mundijala tješio Mesija

10

49

Pretukao sina, pa pokušao da ga napadne nožem: Prijetio da će skočiti sa krova kako bi izbjegao hapšenje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima