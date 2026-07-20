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Evo kako građani BiH mogu ostvariti povrat PDV-a prilikom kupovine u Hrvatskoj

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 08:40

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Ево како грађани БиХ могу остварити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској
Foto: Envato/ Conceptual

Poreska uprava Hrvatske uvela je 17. jula elekstronsko popunjavanje obrasca za povrat PDV-a. Pravo na povrat imaju strani državljani koji obave kupovinu veću od 100 evra u ovoj zemlji.

Kako je saopšteno iz PU Hrvatske, trgovci će moći elektronski popuniti PDV-P obrasca za ostvarivanje prava na povrat poreza na dodatu vrijednost pri iznošenju robe iz Evropske unije, na zahtjev kupca koji nema prebivalište niti boravište na području EU.

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Dalje su pojasnili da ovaj obrazac sadrži barkod koji carinskim službenicima omogućuje brže preuzimanje i obradu podataka prilikom ovjere obrasca na izlaznim carinskim uredima, čime se ubrzava postupak obrade zahtjeva i skraćuje vrijeme potrebno za provođenje postupka na granici.

Za aktiviranje ovog sistema potrebno je da prodavac u aplikaciju unese jedinstveni identifikator računa (JIR) nakon čega sistem automatski popunjava datum i broj računa te iznose bez PDV-a, PDV-a i ukupnog računa.

Potom se unose podaci o kupcu, među kojima su ime i prezime, adresa, država te broj lične karte ili pasoša. Nakon generisanja obrasca dokument se može preuzeti u PDF formatu i ispisati, prenosi Kliks.

Pravo na povrat PDV-a imaju strani državljani koji u zemlji članici EU ostvare kupovinu veću od 100 evra, uključujući i PDV.

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Kupljena roba mora biti iznesena iz EU prije isteka tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je kupljena. Kupac na izlazu iz EU mora pokazati robu, originalni račun i PDV-P ili odgovarajući Tax Free obrazac, koji ovjerava carinski službenik.

Iako je omogućeno elektronsko popunjavanje PDV-P obrasca, još nije eliminisana potreba ovjere na carini.

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Tagovi :

PDV

povrat PDV iz Hrvatske

Evropska unija

kupovina

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