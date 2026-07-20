Zatvorenik pobjegao sa psihijatrije, pa pronađen na Cetinju

Autor:ATV redakcija
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Nevjerovatan bijeg desio se prošlog mjeseca u njemačkoj ustanovi u Rostoku, a bjegunac je čak mjesec dana bio bjekstvu, da bi ga konačno locirali u Crnoj Gori.
Naime, pacijent (26) iz psihijatrijske ustanove za zatvorenike u Rostoku je 3. juna 2026. tokom pratnje uspeo uspio da pobjegne čuvarima.
Neposredno nakon bjekstva preduzete su sve moguće mjere potrage, koje u početku nisu dale rezultate. Međutim, muškarac je konačno lociran i to skoro 2000 kilometara dalje, u Crnoj Gori! Hapšenje je prije dva dana potvrdila i Kriminalistička policija Meklenburg-Zapadnog Pomorja.
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Naime, policija je odmah nakon bjekstva sprovela opsežnu potragu, ali je bjegunac ostao nedostupan. Tek dalja istraga Kriminalističkog odjeljenja u Rostoku dovela je istražitelje na pravi trag. Prema njihovim saznanjima, 26-godišnjak se odmah nakon bjekstva uputio u Srbiju, gdje je pokušao da prikrije svoj boravak.
U saradnji sa Tužilaštvom u Osnabriku i specijalnim timom za potragu LKA, vlasti su uspjele da prate njegovo dalje kretanje ka Crnoj Gori. Presudni trag doveo je istražitelje do hotela u Cetinju, gdje se nalazio zajedno sa svojom devojkom. Crnogorska policija ga je privela i uhapsila.
Ovah 26-godišnjak bi uskoro trebalo da bude izručen Njemačkoj, a zatim vraćen u psihijatrijsku ustanovu u Rostoku, prenose Nezavisne.
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