Oboreno više od 400 dronova koji su letjeli prema Moskvi

Pokušaj napada na Moskvu neprijateljskim bespilotnim letjelicama tokom protekle večeri i noći bio je jedan od najvećih u posljednjih nekoliko godina, proizilazi iz informacija koje je iznio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

Prema njegovim navodima, u periodu od 20.30 časova 19. jula do 5.00 časova 20. jula ka moskovskom regionu letjelo je više od 400 ukrajinskih dronova.

"Većina je neutralisana dejstvom protivvazduhoplovne odbrane na udaljenim prilazima, dok je 85 bespilotnih letjelica oboreno na prilazu Moskvi", naveo je Sobjanjin na svom kanalu na platformi Maks.

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Ranije je kao najveći napad na prijestonicu bio zabilježen onaj od 6. na 7. jul, kada je, prema podacima gradonačelnika, protivvazduhoplovna odbrana oborila više od 430 dronova, od kojih je 36 uništeno na prilazu Moskvi.