Logo

Oboreno više od 400 dronova koji su letjeli prema Moskvi

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 07:50

Komentari:

0
Оборено више од 400 дронова који су летјели према Москви
Foto: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Pokušaj napada na Moskvu neprijateljskim bespilotnim letjelicama tokom protekle večeri i noći bio je jedan od najvećih u posljednjih nekoliko godina, proizilazi iz informacija koje je iznio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

Prema njegovim navodima, u periodu od 20.30 časova 19. jula do 5.00 časova 20. jula ka moskovskom regionu letjelo je više od 400 ukrajinskih dronova.

"Većina je neutralisana dejstvom protivvazduhoplovne odbrane na udaljenim prilazima, dok je 85 bespilotnih letjelica oboreno na prilazu Moskvi", naveo je Sobjanjin na svom kanalu na platformi Maks.

Брод потонуо

Svijet

Brod koji je prevozio turiste sa Balkana se prevrnuo u Grčkoj

Ranije je kao najveći napad na prijestonicu bio zabilježen onaj od 6. na 7. jul, kada je, prema podacima gradonačelnika, protivvazduhoplovna odbrana oborila više od 430 dronova, od kojih je 36 uništeno na prilazu Moskvi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dron

Ukrajina

Rusija

Komentari (0)

Više iz rubrike

брод тоне насукао се

Svijet

Brod koji je prevozio turiste sa Balkana se prevrnuo u Grčkoj

3 h

0
Дим се диже ка небу након израелског војног напада на јужни Либан, снимљено из сјеверног Израела, у петак, 19. јуна 2026.

Svijet

Amerika okončala devetu uzastopnu noć napada na Iran

4 h

0
Уништавање Рипера

Svijet

Iranci objavili snimak: Uništili smo američki Riper

12 h

0
Нова ескалација: Америка шаље борбене авионе

Svijet

Nova eskalacija: Amerika šalje borbene avione

15 h

0

  • Najnovije

11

12

Koliko zarađuje ljekar u Njemačkoj: Objavljena platna lista

11

11

Novi sistem za ulazak u EU ponovo se odgađa?

10

56

Moskva: Evropa zabrinuta zbog planova Njemačke da dobije nuklearno oružje

10

52

Jamal nakon osvajanja Mundijala tješio Mesija

10

49

Pretukao sina, pa pokušao da ga napadne nožem: Prijetio da će skočiti sa krova kako bi izbjegao hapšenje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima