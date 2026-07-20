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Indija: Hiljade demonstranata na ulicama, traže ostavku ministra prosvjete

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 22:56

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Људи присуствују протесту у оквиру кампање коју предводе млади, а која захтијева реформе у образовању, у Бенгалуруу у Индији, у понедјељак, 20. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Aijaz Rahi

Više hiljada pristalica omladinskog pokreta Partija naroda Bubašvaba, koji zahtijeva reforme obrazovnog sistema i više mogućnosti za zapošljavanje mladih, sukobilo se danas sa policijom u centru Nju Delhija nakon što su, uprkos zabrani, pokušali da krenu ka parlamentu i zatraže ostavku ministra prosvete Indije.

Policija je upotrijebila suzavac i palice kako bi rastjerala okupljene demonstrante kod centralnog dijela Nju Delhija, javlja "Bi-Bi-Si".

Više učesnika protesta izjavilo je da je povrijeđeno tokom intervencije policije, dok se policija za sada nije oglasila povodom tih tvrdnji, a mediji su prenijeli da su pojedini demonstranti bacali kamenice.

Protestni marš uslijedio je nakon višenedjeljnih demonstracija zbog navodnog curenja ispitnih pitanja i optužbi da se indijski obrazovni sistem suočava sa širim problemima.

Iako je policija ranije saopštila da demonstrantima neće biti dozvoljen marš do parlamenta, desetine hiljada studenata, roditelja, nastavnika i stručnjaka okupile su se od ranog jutra na Džantar Mantaru, 300 godina staroj opservatoriji u centru Nju Delhija, i ostale tamo uprkos obilnoj kiši.

Vlasti su, takođe, privremeno obustavile usluge mobilnog interneta u dijelovima centralnog Nju Delhija, zbog čega su mnogi građani ostali bez pouzdanog pristupa aplikacijama za komunikaciju i društvenim mrežama, prenio je Tanjug.

Pokret je prerastao u jedan od najvidljivijih izraza nezadovoljstva javnosti prema premijeru Indije Narendri Modiju posljednjih godina.

Naziv pokreta potiče od izjave predsjednika Vrhovnog suda Indije, koji je tokom jednog sudskog ročišta izazvao kritike nakon što je dijelove nezaposlene omladine uporedio sa bubašvabama, prenosi Srna

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Tagovi :

Protesti

Indija

Nju Delhi

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