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Nastavljeno svjedočenje srpskih logoraša o torturama u logoru Rabić

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 09:12

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Основни суд Дервента
Foto: ATV

Srpski logoraši koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić u Derventi 1992. godine danas nastavljaju sjedočenje pred američkim istražiocima-tužiocima.

Pred američkim istražiocima juče su u Osnovnom sudu u Derventi svjedočili doktor Željko Stajčić i Drago Knežević.

Planirano je da četiri dana, zaključno sa četvrtkom, iskaze ukupno da osam srpskih logoraša.

Knežević je juče rekao Srni da su američki istražioci-tužioci najviše zainteresovani za braću Murisa i Harisa Skelića osumnjičene za ratne zločine nad Srbima u Derventi 1992. godine, pogotovo što su na osnovu lažnih iskaza da nisu bili učesnici proteklog rata, dobili radne dozvole i vize za boravak u SAD.

Knežević je rekao da je govorio o dešavanjima u logoru Rabić i izvršiteljima ratnih zločina nad Srbima i da je istražiocima predao ekspertizu o ratnim zločinima i zločinima genocida nad civilnim stanovništvom na derventskom području štampanu 2003. godine.

U Derventi su, tokom proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata, dok još nije bila ni Formirana Vojska Republike Srpske, hrvatske i muslimanske snage napale lokalno stanovništvo srpske nacionalnosti.

Formirani su logori za Srbe, među kojima je najozloglašenije bilo u Domu vojske i na lokaciji Rabić.

U logoru Rabić bilo je zatočeno 120 Srba dok je ukupno, kroz derventske logore, prošlo više stotina srpskih civila.

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Tagovi :

Derventa

Logor Rabić

logoraši

svjedočenje

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