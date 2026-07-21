Nastavljeno svjedočenje srpskih logoraša o torturama u logoru Rabić

Srpski logoraši koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić u Derventi 1992. godine danas nastavljaju sjedočenje pred američkim istražiocima-tužiocima.

Pred američkim istražiocima juče su u Osnovnom sudu u Derventi svjedočili doktor Željko Stajčić i Drago Knežević.

Planirano je da četiri dana, zaključno sa četvrtkom, iskaze ukupno da osam srpskih logoraša.

Knežević je juče rekao Srni da su američki istražioci-tužioci najviše zainteresovani za braću Murisa i Harisa Skelića osumnjičene za ratne zločine nad Srbima u Derventi 1992. godine, pogotovo što su na osnovu lažnih iskaza da nisu bili učesnici proteklog rata, dobili radne dozvole i vize za boravak u SAD.

Knežević je rekao da je govorio o dešavanjima u logoru Rabić i izvršiteljima ratnih zločina nad Srbima i da je istražiocima predao ekspertizu o ratnim zločinima i zločinima genocida nad civilnim stanovništvom na derventskom području štampanu 2003. godine.

U Derventi su, tokom proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata, dok još nije bila ni Formirana Vojska Republike Srpske, hrvatske i muslimanske snage napale lokalno stanovništvo srpske nacionalnosti.

Formirani su logori za Srbe, među kojima je najozloglašenije bilo u Domu vojske i na lokaciji Rabić.

U logoru Rabić bilo je zatočeno 120 Srba dok je ukupno, kroz derventske logore, prošlo više stotina srpskih civila.