Zbog afričke kuge svinja upućen apel: Ne čekajte da bolest stigne do vas

Autor:ATV redakcija
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Pojava afričke kuge svinja na području Bijeljine ozbiljno je upozorenje za sve koji se bave svinjogojstvom i zato je neophodno preduzeti preventivne mjere da ne bi došlo do dugoročnih posljedica, izjavio je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za veterinarstvo Negoslav Lukić.
ukić je apelovao da svinjogojci ne uvode svinje nepoznatog ili neprovjerenog porijekla, te da strogo ograniče ulazak ljudi i vozila na farmu.
"Pozivamo ljude koji se bave uzgojem svinja da ne čekaju da se bolest pojavi u njihovom selu ili na farmi. Svaki propust može dovesti do uništavanja čitavog zapata, ogromnih ekonomskih gubitaka i dugoročnih posljedica za svinjarsku proizvodnju u Republici Srpskoj", naglasio je Lukić za Srnu.
Neophodno je, naglasio je, svakodnevno dezinfikovati obuću, odjeću, opremu i vozila, spriječiti svaki kontakt domaćih svinja sa divljim svinjama i ne hraniti svinje pomijama i ostacima hrane.
On je naglasio da svaku sumnju na bolest, naglo uginuće ili promjenu zdravstvenog stanja odmah treba prijaviti nadležnoj veterinarskoj organizaciji.
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"Svaki pokušaj prikrivanja bolesti, nelegalnog prometa svinja ili nepoštovanja propisanih mjera može ugroziti ne samo pojedinačno gazdinstvo već i čitav svinjarski sektor. Odgovornost svakog pojedinca danas znači zaštitu proizvodnje sutra – upozorio je Lukić.
Lukić je rekao da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, zajedno sa veterinarskim organizacijama, inspekcijskim službama i lokalnim kriznim centrima, nastaviti da preduzima sve neophodne mjere na suzbijanju bolesti.
"Međutim, uspjeh zavisi i od vas. Budimo odgovorni. Prijavimo svaku sumnju na vrijeme. Poštujmo biosigurnosne mjere. Samo zajedničkim djelovanjem možemo zaštititi svinjarsku proizvodnju, sačuvati egzistenciju naših domaćinstava i spriječiti nova žarišta afričke kuge svinja", zaključio je Lukić.
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