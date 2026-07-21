Rođene četiri identične četvorke: ''Događaj koji se dešava jednom u svakih 15 miliona trudnoća''

Sredinom jula u Australiji dogodio se nesvakidašnji slučaj - rođene su četiri identične četvorke, začete prirodnim putem.

Riječ je o „izuzetno rizičnoj" trudnoći, rekli su iz Kraljevske bolnice u Brizbejnu.

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Četiri djevojčice, rođene 14. jula carskim rezom u 28. nedjelji i četiri dana, bile su monozigotne četvorke, što znači da se jedna oplođena jajna ćelija podijelila na četiri embriona.

Majka djevojčica, 34-godišnja Dženitar Na'amoana i njen suprug već imaju četvoro djece i bili su „veoma iznenađeni“ kada im je rečeno da očekuju četvorke, saopšteno je iz bolnice.

Identične četvorke javljaju se „jednom u svakih 15 miliona trudnoća“, kaže Aleksa Bendal, ginekološkinja koja je brinula o majci od početka trudnoće.

„Ali da dijele istu posteljicu - ovo je nečuveno“, dodala je.

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Ovakve trudnoće su veoma rizične, a Dženitar Na'amoana je hospitalizovana u 25. nedjelji kako bi bila pod nadzorom ljekara, rekla je Bendal, specijalistkinja za materinsko-fetalnu medicinu i akušerstvo.

„Od početka smo govorili da će biti dobro ako možemo da je dovedemo do 28. nedjelje.

„Činjenica da imamo četiri prelijepe, zdrave bebe rođene u 28. nedelji i četiri dana je nevjerovatna i veoma smo srećni što smo dio toga“, dodala je.

Jedna od djevojčica dobila je ime po doktorki Aleksi, što je ona opisala kao „prelijep gest“ roditelja.

Emili, Harijet i Ketrin su imena ostalih djevojčica.

„Dženitar je sve prihvatila opušteno od prvog dana. Izbjegla je svaku komplikaciju i rizik kako za sebe, tako i za bebe“, rekla je doktorka Bendal.

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Bebe će ostati na odjeljenju intenzivne njege za novorođenčad dok ne stasaju do punog termina i „trenutno se izuzetno dobro osjećaju“, kaže doktorka Bendal, prenosi Blic.

Dženitar Na'amoana i njen suprug već imaju djecu, starosti između jedne i deset godina.

Ona je nedavno pokrenula onlajn kampanju kako bi prikupili novaz za kupovinu kombija sa najmanje 10 sjedišta.

Uz objavu za prikupljanje sredstava pratila je i poruka.

„Naša četiri dragocjena čuda su bezbjedno stigla. Od srca smo zahvalini, ali stvarnost nas podsjeća da je briga o četvoro novorođenčadi odjednom donijela i izazove koje nikada nismo mogli da zamislimo", napisala je Na'amoana.

Porodica je već prikupila više od 37.000 australijskih dolara (oko 21. 000 evra).

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Prirodno začete četvorke su izuzetno rijetke, a ljekari procjenjuju da je vjerovatnoća da će doći do toga oko jedan na 700.000 porođaja.