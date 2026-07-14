Poslije 22 vantjelesne oplodnje, zatrudnila u 46. godini

Da svoje snove treba slijediti i nikada ne odustajati od njih, svojim primjerom je pokazala Ruža Đukić-Milinković.

Četredesetšestogodišnjakinja iz Brčko distrikta nakon 22. stimulisanog postupka medicinski potpomognute oplodnje zatrudnila je i polovinom idućeg mjeseca trebalo bi da se porodi i na svijet donese djevojčicu.

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Trombofilija, insulinska rezistencija, godine života nisu je spriječile da svoju borbu, u želji da postane majka, dovede do kraja.

Dodamo li tome i izostanak podrške od familije, prijatelja, poznanika, ljekara koji su je na svakom koraku odvraćali i nisu vjerovali da može da uspije, njen uspjeh čini još nevjerovatnijim i većim.

Ni ljekari nisu vjerovali

Ruža je u braku sa suprugom 15 godina, a njena borba da postane majka trajala je, kaže, dugo.

- Suprug i ja nismo imali nikakav zdravstveni problem, a opet kad sad vratim film imali smo ih niz, pa smo prošli liječenje i susretali se sa svim i svačim - govori Ruža na početku razgovora za Faktor.ba.

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U 38. godini ljekar joj je rekao da ima miome na materici i da ne može da ostane trudna, što je, kako kaže, za nju bio pravi šok.

- Da imam miome znala sam u 31. godini i oni su praćeni. Da ih imam nije bila novost, ali jeste i to šokantna da me oni sprečavaju da ostanem u drugom stanju. To me podstaklo da istražujem - da li miomi smetaju trudnoći i koliko, radila sam prohodnost jajovoda i pozicioniranje mioma, pa sam na klinici za koju sam se odlučila za vantjelesnu oplodnju dobila nalaz da oni u stvari nisu nikakva smetnja - priča Đurić-Milinković.

Kad je sa suprugom skupila novac podvrgnuta je prvoj vantelesnoj oplodnji koja je, dodaje, završila neslavno.

- Stimulacija mi nije nikako odgovarala. Kad sam se probudila ljekar mi je kazao da ipak moram da odstranim miome i da on više ne želi da radi vantjelesnu oplodnju dok se to ne uradi.

Nakon drugog stimulisanog postupka otišla je na operaciju uklanjanja mioma. Postoperativni tok trajao je tri mjeseca, a onda je na prvom pregledu uslijedio šok - ultrazvuk je pokazao nove miome, samo na drugom mjestu.

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- Doktor je kazao da to ne smeta, iako smo već jednom prošli priču smeta, pa ne smeta. Sljedeći mjesec ušli smo u novu stimulaciju, a onda još jednu. Nakon četvrte stimulacije ponovo mi je rečeno da miome treba da odstranim, pa sam se našla u nedoumici i sa pitanjem - treba li da ih svako pola godine uklanjam? Bilo je to 2022, te godine obišla sam sve klinike u BiH koje su se bavile medicinski potpomognutom oplodnjom i dobila podijeljena mišljenja - neki su tvrdili da miomi smetaju, dok su to drugi negirali. Mnogi su bili mišljenja da nije problem u miomima, nego u mojim godinama života, pa većina klinika u BiH nije htjela ni da radi vantjelesnu oplodnju. Govorili su mi - "ako imate novca idite, pa kupite jajne ćelije", što me je kao živo biće mnogo pogađalo - ističe Đurić-Milinković.

Odlučila je da potraži drugo mišljenje.

- Pošto sam dobila više mišljenja da sa svojim jajnim ćelijama mogu da ostanem u drugom stanju i da miomi ne predstavljaju problem, prestala sam njima da se bavim - pojašnjava.

Zbog insulinske rezistencije endokrinološkinja joj je rekla da, ako želi da ostane u drugom stanju, hitno mora da smrša i promijeni način života.

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- Dala mi je rok od četiri meseca uz konstataciju da imam povišene vrijednosti muškog hormona kao djevojka u 20-im godinama, a meni su tada bile 43. Ginekolozi se nisu složili s tim. Na preporuku endokrinološkinje napravila sam pauzu od osam mjeseci. Za mjesec dana skinula sam 14 kilograma. Prestala sam da jedem i fizički se aktivirala. Smršala jesam, ali muški hormon nije padao... - navodi.

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Otkriva da se i suprug liječio i da su za njegov loš nalaz bile krive bakterije.

- Uz adekvatnu terapiju riješio se bakterija, ali do toga godinu i po dana bespotrebno je pio antibiotike koji nisu dali nikakav rezultat. U svemu tome prošle su nam godine, ali nisam htjela da odustanem. Kad sam stekla finansijske uslove, pošto sam nezaposlena (trenutno radim na određeno vrijeme) na način da sam prodala lične dragocjenosti i tako stekla uslove za pozamašan kredit, endokrinološkinja mi je preporučila da idem u prirodne cikluse, sa čim se ginekolozi ponovo nisu složili. Tražili su stimulisane cikluse, pa sam cijelu prošlu godinu svaki mjesec bila na takvim postupcima. U većini slučajeva bilo je bezuspješno, prekinuto, do kraja dovedeno, pa ljekar da nas ne bi izlagao dodatnom trošku, nije želio da radimo sam čin vantjelesne oplodnje - prisjeća se Ruža.

Zadnja vantjelesna oplodnja bila je u novembru prošle godine, 22. po redu. Rezultirala je prvom trudnoćom.

Bilo je to, kaže Ruža, nevjerovatno saznanje, lijepi san nakon niza onih ružnih, turobnih, tmurnih...

Od tada do danas prošlo je osam nevjerovatnih mjeseci.

Na pitanje - kako se osjeća - odgovara da je cijela dosadašnja trudnoća bila školska bez ijednog problema.

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- Svaki dan sam od jutra do mraka aktivna, Sve kućne poslove obavljam kao i obično, a radila sam u firmi do prije 15 dana. Takva sam bila od samog početka ove moje borbe. Tokom 22 postupka nijednom nisam bila na bolovanju osim kada su me operisali. Danas kad pomislim na sve što sam prošla, mogu samo da kažem da sam iz svega izašla jača. Bilo je perioda kad nije bilo lako, pogotovo kad nemate podršku bližnjih, ljekara, kad vam kažu da to neće uspjeti jer sam stara. Hvala Bogu to me nije pokolebalo, uz pomoć više sile, moje upornosti, vjere i želje postala sam trudnica u devetom mjesecu. Sa nestrpljenjem čekam taj 13. august, da je vidim, zagrlim... Vrijedilo je to sve te borbe, patnje, neizvjesnosti, straha..., zna to svaka majka - kaže na kraju razgovora Ruža.