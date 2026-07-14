Au Revoir rekoše Španci: Furija u finalu Mundijala

Au Revoir (zbogom), rekli su fudbaleri Španije svojim kolegama iz Francuske u prvom polufinalu Svjetskog prvenstva.

Španija je slavila rezultatom 2:0 i tako došla nadomak osvajanja Mundijala.

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Jako lijep fudbal pokazala je Španija, iako je na početku sa obje strane izgledalo veoma oprezno.

Do prednosti Furija dolazi u 22. minutu. Dinj je na jako glup način zgriješio penal. Nije vidio Jamala koji je prošao iza leđa, htio je da ispuca loptu, ali je zahvatio i Jamala, te je glavni arbitar odmah pokazao na bijelu tačku.

Odgovornost je preuzeo Mikel Ojarzabal i bio siguran. Manjan je pogodio stranu ali je bio nemoćan.

Gol je Špancima poslužio kao vjetar u jedra te su nastavili u istom ritmu, dok su Francuzi pokušavali da se vrate u igru.

Međutim, do kraja prvog dijela nismo vidjeli više nijedan gol.

U drugom poluvremenu Španija nije posustajala, što joj se isplatilo u 58. minutu.

Dani Olmo je sjajno pročitao situaciju i pronašao Pedra Poroa maštovitim pasom u kaznenom prostoru. Poro je iz prve šutirao precizno i pogodio desnu stranu gola.

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Samo dva minuta kasnije Furija ponovo drma gol protivnika.

Jamal je sjajno primio loptu, naštimao se i pogodio, ali je zastavica bila visoko podignuta te je gol poništen.

Pokušavali su Francuzi da se vrate, ali nije im to polazilo "za nogom", baš kao ni Špancima da uvećaju prednost te je sa 2:0 Furija otišla u finale.

Tamo će se za "fudbalsku boginju" boriti protiv boljeg iz drugog polufinala između Engleske i Argentine.

Taj meč je na programu u srijedu od 21 sat po našem vremenu.