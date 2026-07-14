Pogledajte golove kojima je Španija izbacila Francusku

Španija je u finalu Svjetskog prvenstva. U prvom polufinalnom okršaju savladali su Francusku sa 2:0 i sada čekaju boljeg iz duela Engleske i Argentine.

Do prednosti je Furija došla u 22. minutu. Dinj je na jako glup način zgriješio penal. Nije vidio Jamala koji je prošao iza leđa, htio je da ispuca loptu, ali je zahvatio i Jamala, te je glavni arbitar odmah pokazao na bijelu tačku.

Odgovornost je preuzeo Mikel Ojarzabal i bio siguran. Manjan je pogodio stranu ali je bio nemoćan.

To je ujedno bio konačan rezultat prvog poluvremena.

Veoma brzo nakon prvog zvižduka u drugom dijelu Španci udvostručuju prednost.

Igrao se 58. minut kada je Dani Olmo sjajno pročitao situaciju i pronašao Pedra Poroa maštovitim pasom u kaznenom prostoru. Poro je iz prve šutirao precizno i pogodio desnu stranu gola.