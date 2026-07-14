Vinko Marinović: Prvi pogodak odlučio utakmicu

Trener FK Borca Vinko Marinović rekao je da banjalučki klub pretrpio težak poraz, ali da su već fokusirani na bolji rezultat u narednoj utakmici.

"Mislim da smo bili dobri u prvom poluvremenu gdje smo imali dvije prilike za eventualno vođstvo i u drugom poluvremenu mislim da je taj drugi gol usmjerio utakmicu. Mi smo, naravno, poslije toga pokušali reagovati i doći do gola, a samim tim i otvorili smo se i ostavili prostora (Armstrongu) Okofleksu koji je jako dobar na tranziciji, pogotovo na lopti, i u tim situacijama jedan na jedan", rekao je Marinović.

Istakao je da će analizirati šta se desilo na utakmici, ali i da su fokusirani na narednu koja ih očekuje za sedam dana.

"Ja lično jesam očekivao takvu atmosferu, znali smo da je ovdje dobra atmosfera i meni je to bilo poznato. Isto tako, želim da se zahvalim i našim navijačima koji su prevalili jedan ogroman put i došli da nas bodre", istakao je Marinović.

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Istakao je da Borac nije obradovao navijače u ovoj utakmici, ali da će se potruditi da ih u narednim utakmicama obraduju.

"Još jednom, hvala im za podršku, zaista su prevalili jedan ogroman put da bi nas bodrili", rekao je Marinović.