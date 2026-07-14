Levski bez milosti, Borac završio put ka Ligi šampiona

Fudbaleri Banjalučkog Borca završili su svoj put u kvalifikacijama za Ligu šampiona nakon poraza u Sofiji od Levskog.

Tim iz Sofije u revanšu je slavio sa visokih 4:0 i tako spustio rampu Borcu na kvalifikacije za najelitnije klupsko takmičenje u Evropi.

Prvo poluvrijeme nije nam ponudilo mnogo pa se na odmor otišlo bez golova.

Već na startu drugog dijela, tačnije u 49. minutu domaćini dolaze do prednosti. Rogan pravi neshvatljivu grešku koju koristi Oko Fleks i donosi prednost svom timu.

Novi udarac za Borac uslijedio je deset minuta kasnije. Reinaldo je odigrao dupli pas sa saigračem malo izvan šesnaesterca i pucao. Lopta je ušla u gol odmah uz desnu stativu.

Isti igrač trese mrežu i u 65. minutu. Primio je pas u šesnaestercu i odlučio se na lob, jer je primjetio da je Nikola Ćetković izašao sa gola i ponovo zatresao mrežu.

Tačku na I stavlja Huan Perea. Igrao se 85. minut kada odličnim udarcem trese mrežu Borca i postavlja konačan rezultat.

Banjalučki klub će svoj evropski put nastaviti u kvalifikacijama za Ligu Konferencija.

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