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Borba sa velikim požarom na grčkom ostrvu, ljudi napuštaju svoje domove

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 21:46

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Na grčkom ostrvu Evija u toku je velika akcija gašenja požara koji se zbog jakog vjetra približio naseljenim područjima.

Grčke vlasti podigle su visok stepen pripravnosti, a stanovnicima ugroženih mjesta upućena su hitna upozorenja da napuste svoje domove i upute se ka bezbjednim lokacijama.

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Požar je izbio u šumskom području u blizini sela Latas oko podneva, nakon čega se plamen proširio ka području Profitis Ilijas. Nadležne službe aktivirale su sistem za hitno upozoravanje 112, kojim je stanovništvu naložena evakuacija u pravcu priobalnog grada Aliverija.

Velike vatrogasne snage na terenu

U gašenju požara učestvuje oko 80 vatrogasaca, specijalizovana jedinica za šumske požare, 24 vatrogasna vozila, šest protivpožarnih aviona i tri helikoptera. Lokalna samouprava obezbijedila je i cisterne sa vodom kako bi pomogla ekipama na terenu. Požar je prvi put uočen zahvaljujući nadzornom dronu, koji i dalje šalje snimke u realnom vremenu i pomaže u koordinaciji akcije gašenja.

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Istovremeno, na lice mjesta upućeni su i istražioci grčke vatrogasne službe koji treba da utvrde uzrok izbijanja požara. Područje južne Evije bilo je među regionima za koje su meteorološke službe ranije izdale upozorenje zbog visokog rizika od izbijanja i brzog širenja požara.

(Kurir)

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Tagovi :

Grčka

požar

Vatrogasci

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