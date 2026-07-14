Tramp saopštio: Odustajem od plana

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) odustao je od prijedloga da se uvede taksa od 20 odsto za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz,

Umjesto toga najavio je sklapanje novih trgovinskih i investicionih sporazuma sa zemljama Persijskog zaliva.

Samo dan ranije Tramp je predložio uvođenje naknade za tranzit kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca, uz obrazloženje da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da budu finansijski nadoknađene za svoju ulogu u zaštiti slobode plovidbe i bezbjednosti međunarodne trgovine.

Međutim, u novoj objavi na društvenoj mreži Truth Social saopštio je da od tog plana odustaje.

Tramp je poručio da će umjesto naplate prolaza kroz Ormuski moreuz biti zaključeni trgovinski i investicioni sporazumi između Vašingtona i zemalja Persijskog zaliva.

"Te investicije biće ogromne, ali će istovremeno biti izuzetno dobre i za njih i za njihovu budućnost. Kao što svi znaju, imamo najveću dolarsku investiciju u SAD od bilo koje zemlje u istoriji, ali ove nove investicije učiniće taj broj još većim", napisao je Tramp.

Dodao je da očekuje dodatna ulaganja u fabrike, proizvodna postrojenja i opremu, kao i otvaranje novih radnih mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama.

Istovremeno, Tramp je ponovio da će SAD uvesti blokadu iranskih luka.

Ekonomija "Globalna ekonomija izdržala šok bolje nego očekivano"

Prema njegovim riječima, mjere će se odnositi na brodove koji plove prema iranskim lukama ili iz njih, kao i na plovila koja prevoze iranski teret.

Američki predsjednik tvrdi da je Ormuski moreuz otvoren za sav međunarodni brodski saobraćaj, osim za Iran, optužujući iransko rukovodstvo da zemlju vodi „putem potpunog uništenja“.

Ormuski moreuz i iranski nuklearni program i dalje su među najosjetljivijim pitanjima u pregovorima o trajnom primirju na Bliskom istoku.

Tramp ponavlja da Iran ne smije razviti nuklearno oružje, dok Teheran ostaje pri stavu da ima pravo da kontroliše prolaz kroz Ormuski moreuz i naplaćuje tranzit međunarodnim brodovima.

Tokom ovogodišnjeg sukoba prijetnje blokadom moreuza izazvale su rast cijena nafte i gasa na svjetskom tržištu, budući da je prije izbijanja krize kroz ovaj pomorski prolaz prolazilo približno 20 odsto svjetskog izvoza nafte i prirodnog gasa.