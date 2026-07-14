Otac stradao dok je pokušavao da spasi svoje dvoje djece: Preminuo i prolaznik koji mu je pomagao

Pokušavajući da spasi svoje dvoje djece, visoki talasi su odnijeli njihovog oca i hrabrog prolaznika koji je pokušavao da mu pomogne.

Njega i drugog muškarca odnijeli su talasi dok su u nedjelju popodne pokušavali da spasu dječaka i djevojčicu. Dejvi Šort (48) uspio je da spase jedno od djece, a oboje mališana prošli su bez povreda na plaži Siton Kerv u Hartlpulu, u okrugu Daram (Velika Britanija).

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Šort, koji radi kao moler i dekorater, koji je bio svjedok tragedije i učesnik u spasavanju djece, ispričao je potresnu priču:

"Na plaži je bilo troje djece sa majkom i ocem dječak od 15 godina, drugi dječak od 11 ili 12 godina i mlađa djevojčica. Dvoje mlađe djece bilo je u moru kada su počeli da imaju problema", rekao je on i dodao:

"Vidio sam još jednu osobu pored dječaka, licem okrenutu ka vodi. Kasnije sam saznao da je to bio otac djece. Ušao je u more da ih spase, talasi su ga odnijeli i više nije uspio da izađe. Još jedan muškarac takođe je ušao u vodu i i on se udavio. Šetao je psa sa svojom partnerkom kada je potrčao da pomogne. Ona je sve to gledala svojim očima i strašno je i pomisliti kroz šta je prošla", rekao je i nastavio:

"Ja sam bio treća osoba koja je ušla u vodu. Majka djece bila je na plaži, bila je potpuno van sebe i molila me da pomognem jer nije znala da pliva. Njihov najstariji sin takođe je ušao u more pokušavajući da spase brata i sestru, ali su oni i dalje bili daleko od obale".

"Uspio sam da doplivam do dječaka i uhvatim ga. Talasi su bili veoma jaki i ispao mi je iz ruku, ali sam ga, uz pomoć još jednog čovjeka, ponovo uhvatio i uspio da ga izvučem na obalu".

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"Shvatio sam da je svo troje djece na bezbjednom, ali njihov otac je i dalje bio u vodi i znao sam da ga više nema. Ostao je u moru možda oko 40 minuta prije nego što su spasioci uspjeli da stignu do njega".

"Srce mi se cijepalo zbog te djece i njihove majke. Sve su to vidjeli i to je nešto što nikada neće napustiti ni njih ni bilo koga od nas. Prošle noći nisam oka sklopio. Svaki put kada bih zatvorio oči, vidio bih čovjeka u vodi".

"Bili su samo jedna fina, obična porodica koja je došla da provede lijep dan na plaži po toplom vremenu. Ljudi mi se javljaju da mi zahvale za ono što sam uradio, ali šta je drugo moglo da se učini kada su djeca bila u životnoj opasnosti? I sam sam otac i nadam se da bi neko isto tako pritekao u pomoć mojoj djeci".

"Takođe razmišljam o jadnom prolazniku. Učinio je sve što je mogao za porodicu koju nije ni poznavao, to ga je koštalo života".

Prijatelj žrtve posjetio je mjesto događaja, gdje spasioci rade samo tokom ljetnih školskih raspusta, ali je bio previše uznemiren da bi razgovarao. Kit Smit (75) bio je na obali sa Fondacijom za divlje životinje doline Tis dok je operacija spasavanja počela.

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Vidio je čamce za spasavanje RNLI, policiju i prolaznike kako pokušavaju da spasu dvojicu muškaraca i rekao je: „Helikopter je bio u vazduhu, bila je to velika operacija.“

Garet Parker (64), lokalni bivši spasilac, rekao je da ljudi nisu bili svjesni opasnosti od plime:

"Postoje upozoravajući znaci koji se pojavljuju, ali nažalost ljudi ne znaju koliko jake mogu biti podvodne struje. To je šokantan incident, strašan gubitak života".

Više od 30 ljudi se udavilo tokom toplotnih talasa od maja, uključujući sedam u protekloj nedjelji. Ožalošćene porodice podržavaju kampanju za bezbjednost vode "Spasimo živote za Sema" organizacije „Mirror“. Kampanja je nazvana u znak sjećanja na Sema Hejoka (16), koji je umro u akumulaciji u Roteramu, Južni Jorkšir, 2021. godine.

Leon Pafu Ngoj (15), koji je upravo završio srednju školu, udavio se u rijeci Irvel 27. juna u parku Klifton Kantri, Svinton, Veliki Mančester. Njegovo tijelo je pronađeno dva dana kasnije.

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Istraga je saopštila da je još jedan tinejdžer preminuo nakon što je upao u nevolju u rijeci Vaj tokom ekspedicije za dodjelu nagrade Vojvode od Edinburga. Umar Dambuja (18) iz koledža Lejton Šesti razred u Istočnom Londonu ušao je u vodu kod Glasberija u Povisu, Srednji Vels, 30. juna. Hitne službe su požurile na lice mjesta u 18,30 sati.

(Telegraf.rs)