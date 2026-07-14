U zaglavljenom liftu pronađena tijela

Strahuje se da je nekoliko ljudi poginulo u požaru koji je u utorak izbio u zgradi u izgradnji u Briselu, dok se šest osoba vodi kao nestalo, saopštile su lokalne vlasti.

Požar je izbio u kuli Oksi u centru grada, a uzrok za sada nije poznat.

Iako je požar brzo ugašen, vatrogasci su po ulasku u zgradu otkrili da se vatra proširila na okna lifta, pri čemu su dva lifta ostala blokirana.

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Uspjeli su da polugom otvore jedan od njih i unutra pronašli "nekoliko žrtava – još uvijek ne znamo tačno koliko", izjavio je Breht Spejbrok, portparol briselskog Tužilaštva za radne odnose.

"Moguće je da je riječ o šestoro nestalih, ali moglo bi ih biti još u drugom liftu ili na nekom drugom mhestu", dodao je on.

Lokalni mediji prenose da su dvije osobe već prevezene u bolnicu sa teškim opekotinama, dok je jednom vatrogascu ukazana pomoć na licu mjesta nakon što je bio izložen visokim temperaturama.

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Kula Oksi je još uvijek u izgradnji, a planirano je da se u njoj nađu stanovi, hotel, restorani i barovi.

Nalazi se na 500 metara od Gran Plaza, centralnog briselskog baroknog trga.