Horor u BiH: Isjekao komšinicu, hitno prevezena na UKC

Stravičan napad dogodio danas se u Tuzli kada jejedan muškarac isjekao komšinicu u naselju Solina, nakon čega je uhapšen.

Potvrđeno je to za "Dnevni avaz" u Operativnom centru MUP-a Tuzlanskog kantona.

Slučaj je policiji prijavljen u 16.20 sati.

Društvo Na pomolu novi preokret: Objavljena prognoza za naredne dane

“Policajci su na mjestu događaja potvrdili navode iz prijave, te je počinilac uhapšen. Riječ je o komšiji koji je napao i isjekao komšinicu nekim oštrim predmetom, ne mogu potvrditi da se radi o nožu, ili je u pitanju neki drugi predmet. Žena je hitno prevezena u Univerzitetsko klinički centar u Tuzli, ali prema prvim informacijama, ne bi se trebalo raditi o ozbiljnijim povredama”, rekao je dežurni operativni u MUP-u TK.

On je dodao da se napad dogodio na otvorenom prostoru.

Svijet Žene drogirao, pa ih silovao: Podignuta optužnica protiv nasilnika u Njemačkoj

Na uviđaj su izašli tuzlanski policajci koji rade na rasvjetljavanju okolnosti koje su dovele do ovog incidenta.