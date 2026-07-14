Horor u BiH: Isjekao komšinicu, hitno prevezena na UKC

Autor:ATV redakcija
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Stravičan napad dogodio danas se u Tuzli kada jejedan muškarac isjekao komšinicu u naselju Solina, nakon čega je uhapšen.
Potvrđeno je to za "Dnevni avaz" u Operativnom centru MUP-a Tuzlanskog kantona.
Slučaj je policiji prijavljen u 16.20 sati.
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“Policajci su na mjestu događaja potvrdili navode iz prijave, te je počinilac uhapšen. Riječ je o komšiji koji je napao i isjekao komšinicu nekim oštrim predmetom, ne mogu potvrditi da se radi o nožu, ili je u pitanju neki drugi predmet. Žena je hitno prevezena u Univerzitetsko klinički centar u Tuzli, ali prema prvim informacijama, ne bi se trebalo raditi o ozbiljnijim povredama”, rekao je dežurni operativni u MUP-u TK.
On je dodao da se napad dogodio na otvorenom prostoru.
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Na uviđaj su izašli tuzlanski policajci koji rade na rasvjetljavanju okolnosti koje su dovele do ovog incidenta.
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